Juventus | Paratici | “Ronaldo professionista esemplare”

La Juventus difende Cristiano Ronaldo - Paratici sul caso del presunto stupro : “è una persona ineccepibile” : Cristiano Ronaldo al centro di un caso molto delicato, il dirigente della Juventus Fabio Paratici lo difende a spada tratta Il caso Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da una donna americana, sta facendo molto discutere in casa Juventus e non solo. Il club bianconero continua con la difesa del proprio tesserato: “Siamo vicini a lui e sempre di supporto. Noi abbiamo già manifestato il nostro appoggio, il supporto totale al giocatore ...

Juventus - Paratici si ritrova in 1ª linea : è la svolta del dopo Marotta : Di sicuro non c'è da aspettarsi un suo presenzialismo mediatico nella nuova sfida che lo attende, accettata con grande senso di responsabilità e con una dimostrazione di chiaro affetto per il mondo-...

Juventus - Agnelli : 'Continueremo a funzionare come abbiamo fatto fino ad oggi. Paratici resta' : ... modello di gestione che dal mio arrivo ad oggi è il medesimo, è sempre stato lo stesso e si poggia su tre pilastri: chiaramente al centro c'è lo sport, poi ci sono i ricavi e ci sono i servizi. ...

Juventus : Agnelli prepara il dopo Marotta - spazio a Paratici e Ricci. Exor deposita lista candidati cda : ... divorzio annunciato sabato sera dallo stesso ad, e varare un nuovo sistema di deleghe con tre responsabili per le tre aree chiave, sport, ricavi e servizi,. Lo preannuncia oggi il presidente Andrea ...

Juventus - Agnelli : "Il nuovo ad verrà nominato il 25 ottobre. Paratici via? Lo escludo" : Il presidente bianconero è intervenuto a margine dell'assemblea in Lega Calcio per parlare del futuro societario dopo l'addio di Marotta

Agnelli ridisegna la Juventus : «Ricci ai ricavi - area sport a Paratici» : Svolta in casa Juventus dopo l'addio dell'ad Beppe Marotta: ecco la nuova composizione illustrata da Andrea Agnelli.

Juventus - Agnelli : “Paratici resterà con noi” : “Il modello di gestione della Juventus rimane sostanzialmente inalterato: c’è un Cda che dà delle deleghe, le quali verranno assegnate dopo il 25 ottobre“. Lo ha detto il presidente della Juventus Andrea Agnelli, parlando ai giornalisti al suo arrivo in Lega Calcio dove oggi è in programma sia il Consiglio che l’Assemblea delle formazioni della massima serie. “Il modello di gestione della Juventus si basa su ...

Juventus - Agnelli svela i motivi dell’addio di Marotta ed il futuro di Paratici : il punto : Beppe Marotta ha rivelato apertamente la separazione dalla Juventus, il presidente Agnelli ha analizzato l’accaduto ed il futuro societario Aria di cambiamento in casa Juventus, con l’amministratore delegato Beppe Marotta che lascerà la propria carica ed il club bianconero dopo 8 anni di successi. “Le deleghe dovranno far funzionare la Juventus che continuerà a poggiarsi su 3 pilastri: sport, ricavi e servizi – ha ...

Juventus - ecco la lista candidati per il Cda : non c'è Paratici : Non ci sono nomi nuovi nella lista dei candidati al consiglio d'amministrazione della Juventus depositata questa mattina da Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli proprietaria del club. Assenti ...

