Juventus | orgoglio Pjanic | ' Adesso prendete pure fiato | ma la musica non cambierà'

(Di domenica 7 ottobre 2018) Ieri la Juve di Massimiliano Allegri ha ottenuto l'ottava vittoria consecutiva in campionato, la decima stagionale. I bianconeri a Udine hanno disputato un'ottima partita e solo le parate incedibili di Scuffet hanno impedito ai Campioni d'Italia di dilagare. Lasi è imposta dunque per 0-2 grazie alle reti di Rodrigo Bentancur e Cristiano Ronaldo. Entrambi i gol sono stati di pregevole fattura: la marcatura dell'uruguaiano è arrivata dopo una bellissima azione corale, mentre CR7 ha segnato con un tiro meraviglioso che ha deliziato il pubblico della Dacia Arena. Dopo la partita i bianconeri hanno affidato le loro emozioni ai social. In particolare Miralemha voluto mandare un chiaro messaggio agli avversari dellae la Juve vogliono continuare a vincere La grande voglia di vincere della Juve si vede in ogni partita e anche ieri i bianconeri sono apparsi ...