James show e Milano zittisce Brindisi Venezia piega Torino

NBA – Chris Bosh non vuole mollare : “sogno il ritorno. Io ai Lakers con LeBron James? Sarebbe uno show” : Chris Bosh vuole tornare in NBA: il cestista ex Miami Heat sogna di giocare al fianco di LeBron James nei nuovi Lakers Sono ormai oltre due anni che Chris Bosh è costretto a restare lontano dai parquet NBA a causa di un problema di coaguli di sangue nel suo organismo. I medici NBA gli hanno negato l’idoneità sportiva, ma in cuor suo l’ex Miami Heat non ha abbandonato il sogno di tornare a giocare a basket. Ai microfoni di Yahoo ...

“Shut Up and Dribble” – Documentario di Showtime e LeBron James sul ruolo socio-politico del cestista NBA : Showtime, rete tv di proprietà della CBS, ha annunciato che LeBron James sarà coinvolto nella produzione di ‘Shut Up and Dribble’, docu-serie sul ruolo socio-politico dei cestisti NBA Qualche mese fa la presentatrice TV Laura Ingraham intervenne duramente sulla polemica politica che coinvolse LeBron James e Donald Trump. La posizione ‘anti-Trump’ del neo numero 23 dei Lakers è ben nota e dimostrata con continui ...