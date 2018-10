Italiani come noi | ridurre il consumo di plastica? “Serve impegno ma si può” “Manca una

IL CASO/ Figli di immigrati - Italiani come gli altri : la nostra identità fa un passo avanti : "Nuove generazioni. I volti giovani dell'Italia multietnica": la mostra già presentata al Meeting di Rimini arriva a Milano. L'identità arricchita fa bene all'Italia. GIORGIO PAOLUCCI(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 07:30:00 GMT)Agie, Abdoulaye, Marouen, i nuovi italiani, di G. PaolucciLETTURE/ Biagio Conte, storia di un amore contagioso, di G. Paolucci

Come rompono lo smartphone gli Italiani? Ce lo rivela iFix-iPhone : Come rompono lo smartphone gli italiani? Diamo uno sguardo all'interessante studio statistico diffuso da iFix-iPhone.com, che ci svela dati piuttosto curiosi. L'articolo Come rompono lo smartphone gli italiani? Ce lo rivela iFix-iPhone proviene da TuttoAndroid.

Mi è caduto lo smartphone : come - quando e perché gli Italiani rompono il cellulare : Alzi la mano chi non ha mai rotto il cellulare. Le proverbiali “mani di pasta frolla” anche quest’estate sono state la prima causa di rottura dei cellulari in Italia. Se ci tenete al vostro nuovo ritrovato tecnologico però guardatevi anche dai selfie, dagli animali domestici e dagli amici maldestri. E soprattutto, se vi piace fare sport, oltre ai polmoni fareste bene a ossigenare la mente lasciando a casa il telefonino. Sono ...

Serie A - il Var è diventato come gli arbitri Italiani : anche la tecnologia può non essere oggettiva : È tornato il Var. Finalmente: dopo l’avvio di campionato in cui la moviola in campo sembrava esser stata dimenticata, depotenziata, disattivata, in questo turno si è rivisto quanto lo strumento possa essere utile e decisivo per il risultato di una partita. Implacabile, in Sampdoria-Inter ha annullato ben due reti ai nerazzurri (più una terza ai blucerchiati confermando la decisione dell’arbitro che aveva già fischiato): un fuorigioco ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito solo per Italiani. Salvini leale con M5S - Berlusconi come la moglie tradita' : Lo faremo con tagli agli sprechi, ma anche se facciamo un po' di deficit, poi cresceremo il prossimo anno e rilanciamo l'economia. Questo governo lavora ad una legge di bilancio che mette al centro ...

Manovra - Di Maio : «Reddito solo per Italiani. Salvini leale con M5S - Berlusconi come la moglie tradita» : Il reddito di cittadinanza, bandiera del Movimento 5 stelle, andrà solo ai cittadini italiani, come chiede la Lega. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista a Radio...

Luigi Di Maio - Sallusti smaschera la presa in giro del grillino : come fanno i furbi con i soldi degli Italiani : I nodi irrisolti di questo governo arriveranno prestissimo al pettine, per esempio con la prossima manovra di Bilancio. Alessandro Sallusti sul Giornale ironizza sul maxistipendio concesso al ...

Fisco - PD : "Rateizzate i debiti degli Italiani come fatto con la Lega" : L’accordo trovato dalla Lega con la Procura di Genova per la rateizzazione dei 49 milioni di euro confiscati al Carroccio continua ad alimentare polemiche. Il partito del vicepremier Matteo Salvini, potrà infatti restituire allo Stato i 49 milioni in “comode” rate da 100.000 euro ogni bimestre, estinguendo cos il proprio debito tra circa 80 anni. Una soluzione, fanno notare da più parti, non sarebbe stata mai applicata ad un cittadino ...

Leggi razziali - “1938 – Diversi” : il film che racconta come Mussolini trasformò gli ebrei in nemici e educò gli Italiani a odiarli : “Mi sono accorto di essere ebreo il giorno che mio padre è stato licenziato dall’orchestra dell’Eiar e siamo diventati una famiglia miserabile” racconta Aldo Zargani, che sembra ancora quasi incredulo. “La maestra ci spiegò la differenza tra le razze umane, poi disse il mio nome e mi disse che dovevo uscire: mi ritrovai da solo, in cortile, a piangere” ricorda Roby Bassi, ancora con la voce incerta. Liliana Segre sente ancora i cani ...

Come ottimizzare i risultati della PMA? I maggiori esperti Italiani ne hanno discusso in un Convegno tenutosi a Padova : A Padova si è tenuto un Convegno nel quale si è fatto il punto su molti aspetti chiave delle procedure della Riproduzione Medicalmente Assistita. Il messaggio generale che ne è emerso è che per ottimizzare i risultati, gli approcci devono essere adattati ad ogni singolo caso di infertilità. Molti fra i maggiori esperti italiani di Procreazione Medicalmente Assistita hanno partecipato al Convegno organizzato dalla Merck Italia e che si è svolto ...

Salvini - Oliviero Toscani : “Le sue parole come scoregge - puzzano. Consenso alto? Italiani hanno bisogno del duce” : “Le parole di Salvini sono come scoregge, puzzano. Il suo Consenso in crescita? Gli italiano hanno sempre avuto bisogno di un duce, che fosse rosso, nero o verde. come i bambini con la mamma”. Sono le parole di Oliviero Toscani, ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara su Radio24. L'articolo Salvini, Oliviero Toscani: “Le sue parole come scoregge, puzzano. Consenso alto? Italiani hanno bisogno del duce” ...

Come hanno votato gli Italiani all'europarlamento su Orban : Strasburgo, 12 set., askanews, - Il voto con cui la plenaria del Parlamento europeo, oggi a Strasburgo, ha messo sotto accusa il governo ungherese per violazione dello stato di diritto, 448 'sì', 197 '...

Sondaggi - ecco come voterebbero gli Italiani dopo 100 giorni di governo gialloverde : La Lega continua a volare, crollano Forza Italia e Leu. Male anche il Pd. E gli elettori approvano le politiche...

Italiani come noi - il vox di Piero Ricca alla Festa dell’Unità : “Tornare tra la gente”. “Azzerare idee e dirigenti” : “Abbiamo perso il contatto con il popolo, con la parte più debole della società“. La militante interpellata per prima alla Festa nazionale del Pd a Ravenna spiega così la disfatta elettorale, dalla quale il partito non sembra essersi ancora ripreso. come lei la pensano molti altri. “Non sarà facile il rilancio, dobbiamo tornare in mezzo alla gente con nuove idee e nuovi dirigenti“. Tra iscritti ed elettori prevale il ...