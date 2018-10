Italia Sì | Marco Liorni fa il picco d’ascolti contro Verissimo

Marco Liorni/ A “Italia sì” spazio a chi strilla di meno o sta zitto : Marco Liorni è protagonista della nuova avventura di "Italia sì" e spiega come l'idea è quella di dare spazio a tutti quegli italiani che hanno qualcosa di importante da dire.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:10:00 GMT)

Grande Fratello Vip – Chi è il fidanzato di Lory Del Santo? Altezza - peso ed età di Marco Cucolo - toy boy della soubrette Italiana [GALLERY] : Marco Cucolo è il giovane fidanzato di Lory Del Santo, 36 anni di differenza separano il toy boy dalla soubrette italiana colpita ultimamente da un grave lutto Lory Del Santo ha preso una decisione discutibile. Questa sera la soubrette italiana, nonostante le critiche, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 3. La bella 60enne, dopo la morte del figlio Loren, avvenuta circa un mese fa, ha deciso di prendere parte al reality per cercare ...

Italia Sì - Marco Liorni : la parodia di Coruzzi e i complimenti di Amadeus : Italia Sì di Marco Liorni: la canzone di Mauro Coruzzi spopola in rete Domani pomeriggio su Rai1 avrà inizio il terzo appuntamento con Italia Sì, condotto e ideato da Marco Liorni. Non più conduttore de La vita in diretta (i telespettatori continuano a rimpiangerlo), Marco Liorni ha esordito alla guida di un programma ideato da lui stesso e che pone al centro dell’attenzione la gente comune che ogni mattina si sveglia per affrontare una ...

MARCO LIORNI/ Padrone di casa a "Italia sì" dopo l'addio a La Vita in Diretta (I Soliti Ignoti) : MARCO LIORNI ospite a "I Soliti Ignoti": è ripartita la stagione televisiva del conduttore con "Italia sì", dopo il discussio addio a "La Vita in Diretta"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:20:00 GMT)

"Un network Italiano contro lo shopping selvaggio". Intervista al ministro Gian Marco Centinaio : "Serve un network italiano che contrasti questo shopping selvaggio". Gian Marco Centinaio non solo è uno dei massimi dirigenti della Lega. Ma è anche il ministro che, accorpando Agricoltura e Turismo, ha impostato la sua cifra di governo sulla tutela del Made in Italy.ministro, l'ennesimo gruppo italiano, Versace, viene acquistato da una multinazionale straniera. Sono molto preoccupato. Tendenzialmente io sono una persona che dice ...

Tiro a volo - Campionati Italiani 2018 : titoli a Marco Sablone nello skeet e Silvana Stanco nella fossa : Laterina (Arezzo) e Giussano (Monza Brianza) sono state sedi dei Campionati italiani di Tiro a volo, rispettivamente per quanto riguarda lo skeet e la fossa olimpica: andiamo a scoprire tutti i vincitori delle categorie senior e junior che hanno assegnato il titolo tricolore. nello skeet per la categoria Eccellenza maschile titolo a Marco Sablone, che in finale ha superato Giancarlo Tazza per 56-55, mentre si è dovuto accontentare del terzo ...

Italia sì - chi deve fare molta attenzione a Marco Liorni : la bomba di Maurizio Costanzo : È ripresa la contrapposizione, il sabato pomeriggio, tra Verissimo su Canale 5 e il nuovo programma Italia Sì con Marco Liorni , su Rai 1. È una sfida divertente, e vedremo come andrà a finire, anche ...

Italia sì/ Anticipazioni e ospiti del programma di Marco Liorni : boom di ascolti per la prima puntata e... : Marco Liorni, Rita dalla Chiesa, Platinette ed Elena Santarelli tornano in onda oggi con la seconda puntata Italia Sì nuovi temi e ospiti dopo il boom di ascolti(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 11:05:00 GMT)

Italia Sì - Marco Liorni sorpreso dalla telefonata in diretta di Maria Grazia Cucinotta al marito : lacrime : La telefonata non prevista di Maria Grazia Cucinotta a Italia Sì dà 'pepe' alla prima puntata dello show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni . Ospite in studio c'è il marito dell'...

Italia Sì : Marco Liorni raddoppia lo share di Rai1 : Italia Sì: Liorni porta la curva di share dall’8 al 15% Appena cinque minuti dopo l’inizio di un nuovo programma televisivo i leoni da tastiera e gli improvvisati critici televisivi danno fuoco alle polveri, distruggendolo fin dalle fondamenta con critiche feroci e spesso esagerate. E’ successo alla nuova Prova del Cuoco di Elisa Isoardi (che non piace nemmeno agli ex cuochi di Antonella Clerici), a Vieni da me di Caterina ...

Italia Sì con Marco Liorni : il marito della Cucinotta in studio - sorpresa d’amore per Mariagrazia che telefona in diretta : Italia Sì, il marito della Cucinotta in studio da Marco Liorni: sorpresa d’amore per Mariagrazia La prima puntata di Italia Sì di Marco Liorni ha già regalato grandissime emozioni al pubblico Italiano. Oltre a tantissima gente comune, sul podio dello studio è salito anche il marito di una nota attrice Italiana, Mariagrazia Cucinotta. Giulio aveva voglia di sorprendere la sua donna e di lasciarle una dolce dichiarazione d’amore in diretta tv, ...

“Follia!”. Ahia - Marco Liorni massacrato in diretta TV. Esordio da dimenticare con Italia Sì : Buona la prima per Marco Liorni? Oggi gran giorno per l’ex conduttore de La Vita in diretta: per lui una nuova avventura televisiva, sempre sulle frequenze Rai, con Italia Sì. A spiegare come funziona il nuovo programma tv è stato lo stesso Liorni nei giorni scorsi: “Il fulcro è un corner, un podio dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. Una denuncia, un appello, una richiesta di aiuto, una cosa che si è fatta, una cosa che ...

Italia SÌ/ Marco Liorni parte con il sosia di Al Bano e risponde alla Toffanin (Puntata 15 settembre) : ITALIA sì, anticipazioni e cast del nuovo programma del sabato pomeriggio Rai con Marco Liorni, Elena Santarelli-Dalla Chiesa e Platinette, le info.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:29:00 GMT)