Isabel | su Rai Premium la serie tv sulla vita della Regina Isabella

(Di domenica 7 ottobre 2018) E' andata in onda per tre stagioni in Spagna, qualche anno fa, ed ora debutta in Italia, su Rai, in onda questa sera, 7 ottobre 2018, alle 21:15 (e poi dal 10 ottobre tutti i mercoledì), ha raccontato lala di Castiglia, vissuta nella seconda metà del 1400.Una scelta non casuale, quella di portare in tv ladila di Castiglia, dal momento che con la sua determinatezza riuscì non solo ad imporsi dentro un'Europa ancora acerba, ma anche a permettere alla Spagna di diventare una potenza mondiale per secoli., su Railatvla pubblicato su TVBlog.it 07 ottobre 2018 16:39.