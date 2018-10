Internet | Netflix da solo occupa il 15% del traffico web mondiale

meteoweb.eu

(Di domenica 7 ottobre 2018)è l’applicazione che consuma più bandaal mondo: il 15% di tutta quella utilizzata, secondo un rapporto della compagnia specializzata Sandvine, secondo cui nelle ore di picco in USAanche il 40% delsul web.supera gli streaming via siti web, cheno il 13,1% della banda (YouTube 11,4%, la navigazione sul web (7,8%) e gli streaming musicali (4,4%). “Il dominio è ancora più impressionante se si considera che la compressione video diè la più efficiente di qualsiasi altro provider di video in rete. In altre parole la sua fetta sarebbe ancora più larga se gli algoritmi di compressione fossero meno efficaci,” spiega il report. Il primato è dovuto principalmente alin USA, mentre nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) domina ancora YouTube, con il 30% della banda, che precedecon il ...