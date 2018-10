Inter | che look!

Nè Milan - nè Inter : Fabregas vuole restare al Chelsea : Cesc Fabregas è in scadenza di contratto a fine anno e tanti club fra cui Inter e Milan stanno provando a corteggiarlo. Secondo la redazione inglese di Sky Sport , tuttavia, il desiderio del centrocampista spagnolo è quello di restare al Chelsea perchè stupito dal lavoro fatto con Sarri .

Interpol - il presidente Meng non è il primo ‘super-poliziotto’ che scompare : Tante ipotesi e nessuna certezza nella scomparsa del cinese Meng, presidente di Interpol. Film e romanzi a parte, la vita del super-poliziotto, o della spia, non è mai stata tutta rose e fiori. Ma, di questi tempi, pare peggio del solito. Se ti va male – e sei uno con il vizietto del doppio gioco, ma non troppo bravo a nasconderti – provano ad ammazzarti, com’è accaduto a Sergej Skripal, avvelenato con la figlia Yulia mentre si ...

Steven Yeun in The Walking Dead 9 per l’addio a Rick Grimes? L’attore che ha Interpretato Glenn risponde ai fan : Il conto alla rovescia e domani il pubblico italiano avrà modo di vedere la première di The Walking Dead 9. La serie riparte da domani negli Usa e da lunedì in Italia, su Fox, e per tutti coloro che ci tengono a fare la levataccia, almeno per il primo episodio, l'appuntamento è alle 3 di notte. Ormai è già certa l'uscita di scena di Rick Grimes ovvero Andrew Lincoln e sembra che proprio questo momento potrebbe riportare nella serie alcuni volti ...

Inter - Spalletti : 'La musica della Champions bisogna sentirla anche contro la Spal' : MILANO - 'Non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non ci devono far accomodare, anche se ottenute in una competizione unica come la Champions League'. Lo ha detto il tecnico ...

Inter - Spalletti : "Sentirò la musica della Champions anche con la Spal - dobbiamo completare la rimonta" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia: "Se i miei non la sentono... Troveremo delle insidie ma sono sicuro che mentalmente saremo pronti"

Serie A Inter - i convocati per la Spal. C'è anche Vrsaljko : MILANO - Giornata di convocazioni per il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti . L'allenatore nerazzurro, in vista del match di campionato in programma al Mazza contro la Spal domani sera alle 20.30, ...

Inter - altro che Banega o Vidic : Ausilio si gode i colpi e punta altri affari a zero : Sembrava essere diventata una maledizione. Come racconta La Gazzetta dello Sport , l'Inter si gode i suoi capolavori a parametro zero: Stefan de Vrij arrivato dalla Lazio e Kwadwo Asamoah preso dalla Juventus , entrambi a scadenza ed entrambi intuizioni perfette fino a ...

Kingdom Hearts : The Story So Far è un'imperdibile collezione per PS4 che include l'Intera saga : Chi non ha dimestichezza con la saga di Kingdom Hearts né giocato i suoi capitoli, potrebbe pensare che Kingdom Hearts 3 sia la terza apparizione della saga, quando in realtà il nuovo titolo in uscita il 29 gennaio sarà "solo" il suo tredicesimo capitolo.Strizzando l'occhio agli appassionati e a chi ha necessariamente bisogno di un corposo ripasso, Square Enix ha annunciato oggi Kingdom Hearts: The Story So Far, un'imponente collezione che ...

La pubblicità sbarcherà su WhatsApp nel 2019 - ma non all’Interno delle chat : In molti lo avevano ipotizzato ma ora è certo: anche WhatsApp mostrerà pubblicità, inizialmente solo nelle storie e non nelle chat. L'articolo La pubblicità sbarcherà su WhatsApp nel 2019, ma non all’interno delle chat proviene da TuttoAndroid.

L'Inter ha il volto di Nainggolan - ma per Spalletti c'è anche un altro uomo chiave : Ecco quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia anche l'importanza di Marcelo Brozovic. 'Destini che Radja Nainggolan ha ribaltato in Olanda, 90 km dalla sua Anversa. Il Ninja è la faccia ...

Maltempo - disagi anche in Puglia : treni Interrotti e bus di linea allagati : Rallentamenti alla circolazione dei treni si sono verificati questa mattina in Puglia a causa dei temporali che si sono abbattuti sulla regione. In particolare, rende noto Rfi, dalle prime ore del mattino è stata interrotta la circolazione sulla linea Bari Taranto, tra Palagiano, Mottola e Bellavista, per guasti agli impianti di circolazione. I treni sono stati fermati a Gioia del Colle e sostituiti con bus. I guasti sono stati riparati e alle ...

Giorgia ritorna con “Pop Heart” per reInterpretare alcune tra le canzoni che più ha amato nella sua vita : La grande voce italiana sta per tornare: Giorgia annuncia il nuovo, attesissimo album “Pop Heart”, in uscita venerdì 16 novembre 2018 per Microphonica srl / Sony Music. “Pop Heart” è il disco del cuore di Giorgia, che sceglie di reinterpretare alcune tra le canzoni che più ha amato nella sua vita. L’artista inizia la sua carriera proprio cantando live i brani di altri celebri interpreti e oggi decide di raccogliere le cover in un album. Un ...

Autostrade valuta di fare causa. Patuano : "Decideremo nell'Interesse degli azionisti - ma anche dei genovesi" : "La società prenderà le sue decisioni nell'interesse degli azionisti, ma anche dei genovesi". Marco Patuano, amministratore delegato di Edizione, holding della famiglia Benetton, risponde così - su La Stampa - a chi gli chiede se Autostrade per l'Italia farà causa contro l'eventuale revoca della concessione del tratto di strada su cui sorgeva il ponte Morandi. Non dà risposte precise ma lascia intendere che la ...

Nubifragio su Catania : piove anche all'Interno dell'ospedale e del tribunale [VIDEO] : Pesanti disagi a Catania dopo i nubifragi di ieri, allagate molte strutture. Ha causato non pochi danni il potente temporale che nel pomeriggio di giovedi 4 ottobre si è abbattuto sulla Sicilia...