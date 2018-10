optimaitalia

: #Instict torna su Rai2 e riparte da una forte tensione sociale: anticipazioni 7 e 14 ottobre - OptiMagazine : #Instict torna su Rai2 e riparte da una forte tensione sociale: anticipazioni 7 e 14 ottobre -

(Di domenica 7 ottobre 2018) I crimeno suriempendo il vuoto lasciato nei fine settimana estivi e, insieme ai vari NCIS, questa sera andrà in onda anche. La prima stagione della serie aveva fatto il suo debutto la scorsa primavera sulla seconda rete Rai ma poi è andata in pausa a fine maggio con la promessa dire ad agosto.Così non è stato e i fan hanno dovuto attendere fino a questa sera per riprendere la visione della prima stagione dall'episodio numero 1×08 dal titolo “Long Shot” in cui una donna islamica viene colpita da uno sparo fuori da un centro ricreativo e questo innesca una vera e propria corsa contro il tempo quando lasi alza alle stelle.La sfida per Dylan e Lizzie è di risolvere il caso in meno di ventiquattro ore per evitare la pressione dei media e non solo. L'appuntamento con la serie è sempre subito dopo NCIS e quindi intorno alle 22.00 o poco prima ...