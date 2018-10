Insigne dopo Napoli-Sassuolo | ' Con Ancelotti mi diverto di più'

Gol Insigne - il numero 24 sfrutta un rimpallo e beffa Sirigu : Torino in svantaggio dopo 4' [VIDEO] : dopo 4′ minuti il Napoli è già in vantaggio all'”Olimpico” di Torino grazie a un gol di Lorenzo Insigne. I granata di Mazzarri sono stati sfortunati nell’occasione: infatti, è stato un rimpallo a favorire il numero 24 azzurro, che si è ritrovato la palla sui piedi a pochi passi da Sirigu e ha calciato senza pensarci due volte. Per il Torino inizio decisamente in salita. Napoli subito in vantaggiooooo!!! Al 4° ...