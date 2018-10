Incredibile al Real Madrid | Lopetegui esonerato | Conte ad un passo DETTAGLI

calcioweb.eu

: +++ INCREDIBILE AL #REALMADRID: #LOPETEGUI ESONERATO, #CONTE AD UN PASSO [DETTAGLI] +++ - CalcioWeb : +++ INCREDIBILE AL #REALMADRID: #LOPETEGUI ESONERATO, #CONTE AD UN PASSO [DETTAGLI] +++ - davegattopardo : RT @SvartGrenadier: Incredibile la potenza del Real Madrid: sono riusciti a far stuprare una donna a un frocio. - LampoMar : RT @SvartGrenadier: Incredibile la potenza del Real Madrid: sono riusciti a far stuprare una donna a un frocio. -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Crisi profonda per il: la squadra di, ormai ad undall’esonero, non sa più vincere e sta inanellando continue brutte figure. Nelle ultime quattro partite ben tre sono state le sconfitte, una in Champions con il Cska Mosca, ed un pareggio stentato contro l’Atletico di Simeone. Stando a quanto riferito da José Ramon de la Morena nel corso del programma The Transistor e da Pressing, programma di Canale 5, nella giornata di lunedì è previsto un vertice societario per prendere una decisione definitiva sul futuro dell’allenatore. La dirigenza del, con Perez in testa, avrebbe trovato l’alternativa: Antonio, già allenatore della Juventus, della Nazionale eddal Chelsea. Il mister pugliese è pronto a dire “si” per cercare di risollevare le sorti di una società ancora sotto shock per la cessione di ...