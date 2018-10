Incidente sul ghiacciaio Fellaria | morto un escursionista

Incidente choc sulla provinciale 162 : mezzi ribaltati - illesi i conducenti : Grave Incidente fortunatamente senza conseguenze, a causa della forte pioggia che ha battuto questa notte e nelle prime ore della mattinata la provincia di Napoli, sulla strada provinciale 162 ...

Brindisi - doppio Incidente sulla superstrada per Lecce : due auto erano rubate : Tantissimi disagi questa mattina intorno alle 12:30 sulla superstrada che da Brindisi conduce a Lecce. Infatti un doppio incidente avvenuto in direzione del capoluogo di provincia adriatico [VIDEO], all'altezza di Cerano, ha paralizzato per diverso tempo il traffico, causando lunghissime code. Due dei veicoli coinvolti sono risultati rubati, per questo sul posto è intervenuta la Polizia Stradale insieme ai militari della Guardia di Finanza, che ...

Atterrano sulla stessa pista : scontro inevitabile all’aeroporto di Khartoum. Il video dell’Incidente : Due aerei militari si sono scontrati mercoledì sulla pista dell’aeroporto di Khartum: lo scalo è stato chiuso a causa dell’incidente. Non si hanno per ora notizie di eventuali feriti o vittime. Lo riporta Al Arabiya. L'articolo Atterrano sulla stessa pista: scontro inevitabile all’aeroporto di Khartoum. Il video dell’incidente proviene da Il Fatto Quotidiano.

Incidente stradale horror : i due migliori amici perdono la vita nello schianto. Morti sul colpo : Wajid e Abdullah, originari di Stoke, si erano conosciuti 4 anni fa giocando a cricket e da allora erano diventati inseparabili. Lavoravano insieme come trasportatori e domenica sera, al termine del loro turno di lavoro, sono rimasti vittima di un tragico Incidente stradale.Continua a leggere

Incidente sulla Statale 38 - grave uomo di 77 anni : E' grave l'uomo rimasto coinvolto in un Incidente avvenuto oggi sulla Statale 38 a Poggiridenti, Provincia di Sondrio. Incidente sulla Statale 38 Poco dopo le 16, una Volkswagen Polo in direzione di ...

Incidente sul Larchenberg : morta una donna : Incidente sul Larchenberg in Val d’Ultimo. Una donna è morta nella zona di Santa Valburga, nei pressi del Lago di

Castellammare - Incidente sulla statale sorrentina - due centauri feriti da auto pirata : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Ripetitore per cellulari in via De Gasperi, «disturba le linee telefoniche, fisse e mobili» Sant'Antonio Abate - Denuncia falsa rapina ma viene scoperto ...

L'attore Checco Zalone morto in un Incidente stradale : la 'bufala' diventa virale sul web : La Fake News del giorno riguarda L'attore pugliese Checco Zalone al secolo Luca Medici, morto in un sinistro stradale. Si tratta, ovviamente, di una notizia falsa, una bufala, secondo la quale il protagonista del film 'Cado dalle nubi' avrebbe perso la vita in un incidente avvenuto nella notte tra domenica scorsa e lunedì. Che cosa sono le fake news? A divulgare la falsa notizia è stato il sito web online 'Il Messangero', nome di fantasia che ...

Mara Venier - Incidente a Domenica In : il cruciverbone casca sul piede - dolore bestiale : Piccolo , ma dolorosissimo, incidente per Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 30 settembre 2018. Mentre in studio stava entrando il 'cruciverbone', questo per poco non ha travolto la ...

Incidente sul raccordo : tre feriti : TERNI Incidente stradale lungo il raccordo Terni-Orte. Tre auto coinvolte e tre feriti trasportati d'urgenza all'Ospedale. Ancora da capire la dinamica del sinistro. Sul posto oltre ai vigili del ...