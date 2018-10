Incidente mortale nella notte | morto un 23enne

Incidente mortale - Alberto Carella non ce l’ha fatta : impatto fatale in sella alla sua moto : Un tragico sabato già dalle prime ore della mattina quello di oggi, 29 settembre 2018. Un gravissimo Incidente stradale, in Campania, ha portato alla morte di un giovanissimo ragazzo di ventitré anni. Un terribile schianto nella tarda mattinata a Palma Campania – provincia di Napoli -, dove per motivi da accertare si sono scontrati frontalmente un’automobile ed una motocicletta in via Tavernanova, proprio in periferia della città. ...