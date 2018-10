Incendi in Portogallo | in fiamme la foresta di Sintra | 18 feriti | 700 pompieri al lavoro

Incendi in Portogallo - 64 morti nel 2017 : 12 accusati di omicidio colposo : In riferimento all’Incendio boschivo di giugno 2017 che in Portogallo provocò 64 morti, 12 persone, tra cui tre comandanti della protezione civile, saranno giudicate per omicidio colposo: lo ha reso noto la procura di Leiri, secondo cui l’atto d’accusa riguarda anche tre deputati locali, un impiegato del Comune, due quadri superiori di una società di elettricità e tre funzionari di un’impresa responsabile della ...

Portogallo - la lotta dei duemila vigili del fuoco per spegnere gli Incendi nel Sud. Oltre 40 feriti e centinaia di evacuazioni : In Portogallo si continua a lottare contro l’incendio che sta mettendo in ginocchio da sei giorni fa la regione meridionale dell’Algarve. Impegnati nello spegnimento delle fiamme quasi duemila vigili del fuoco, sei aerei e Oltre 380 mezzi. Nella notte si è riuscito a contenere un fronte che stava raggiungendo la città di Silves, località turistica molto popolare dove risiedono circa seimila persone, ma si teme che possano ...

Portogallo - maxi Incendio in Algave : 32 feriti [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Caldo record in Europa : 65° giorno consecutivo con oltre 25°C in Norvegia - mentre le zanzare spariscono dalla Finlandia e il Portogallo lotta contro gli Incendi : Una contea vicino ad Oslo, capitale della Norvegia, ha battuto un record che resisteva da 71 anni per quanto riguarda i giorni consecutivi con temperature superiori a 25°C. L’Istituto Meteorologico norvegese ha dichiarato che il record precedente per la contea di Buskerud, a ovest di Oslo, erano i 62 giorni di fila del 1947. Il record è stato battuto lunedì 6 agosto e oggi, 8 agosto, è il 65° giorno consecutivo in cui le temperature hanno ...

Portogallo - maxi Incendio nell’Algarve : 44 feriti [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Meteo - Europa nella morsa del caldo : due morti in Spagna - gli Incendi devastano il Portogallo [DETTAGLI] : caldo torrido in tutta Europa, con temperature altissime che stanno causando danni e disagi. In Spagna, dove le temperature hanno raggiunto i 44 °C, due uomini hanno perso la vita. In Portogallo è stato registrato il record dei 45 °C. La Spagna è uno dei Paesi maggiormente colpiti dal caldo torrido. Due persone sono morte oggi, un 78enne a Murcia nel sud, e un uomo di mezza età a Barcellona, mentre una terza persona è stata ricoverata per un ...

Super caldo in Europa - scatta il pericolo Incendi : 400 vigili del fuoco impegnati per un rogo in Portogallo - allerta in Svezia - disagi diffusi in tutto il Continente : Circa 400 vigili del fuoco e 5 velivoli stanno combattendo un incendio nel Portogallo meridionale. Il rogo è divampato oggi pomeriggio vicino alla città di Monchique, nelle colline che si estendono dietro alle spiagge nella regione di Algarve. La Protezione Civile locale afferma che il fuoco sta avanzando tra le foreste di eucalipto e la densa boscaglia in un’area scarsamente popolata. La temperatura intorno a Monchique era di 33°C. La regione ...