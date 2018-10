In Romania fallisce il referendum per vietare i matrimoni gay

Romania - fallisce il referendum che voleva vietare le nozze gay : ... schierandosi apertamente contro i matrimoni e le unioni tra omosessuali, e in definitiva per i settori conservatori e tradizionalisti della società romena, spesso coinvolta in notizie di cronaca ...

