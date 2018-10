In migliaia alla marcia Perugia-Assisi per la pace e contro il razzismo

Kavanaugh alla Corte suprema : 50 sì - 48 no. In migliaia protestano : Brett Kavanaugh è stato confermato dal Senato Usa come membro della Corte suprema. Malgrado le accuse di tentato stupro e abusi sessuali avanzate contro di lui da tre donne, e la testimonianza in Senato della docente universitaria Christine Blasey Ford, il Senato ha dato il via libera alla nomina decisa dal presidente Donald Trump. Il voto finale è stato di 50 sì contro 48 no.

Mimmo Lucano : migliaia di persone alla manifestazione a Riace : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

Terremoto e tsunami in Indonesia - Save the Children : centinaia di migliaia di bambini colpiti dalla catastrofe : Mentre cresce la paura per le centinaia di dispersi dopo il Terremoto di magnitudo 7.4 e lo tsunami che ha colpito l’isola di Sulawesi in Indonesia, le organizzazioni umanitarie stanno faticando a raggiungere alcune delle comunità più colpite. Manca l’energia elettrica nei dintorni di Palu, la capitale di Sulawesi centrale, mentre le frane hanno bloccato le strade principali e altre infrastrutture di vitale importanza, come l’aeroporto di Palu, ...

Pozzilli e Caserta - tutti pazzi per la scienza : migliaia di visitatori alla Notte dei ricercatori - : Questi ultimi devono comunicare con il mondo scientifico al fine di garantire al cittadino un'informazione corretta sulle ricerche in corso e sulle implicazioni cliniche. In tale ambito spesso si ...

Metalmeccanici - allarme ammortizzatori : "migliaia di posti a rischio" : ROMA - Protesta dei lavoratori Metalmeccanici stamane davanti al ministero dell'Economia, per denunciare il rischio che nel giro di pochi giorni ci siano migliaia di licenziamentil dovuti alla scadenza senza possibilità di rinnovo degli ammortizzatori sociali, in particolare ...

Raid dei ladri alla stazione di servizio Danni per migliaia di euro a Trento sud

Ammortizzatori sociali - allarme sindacati : “In scadenza per migliaia di lavoratori e non più rinnovabili a causa del Jobs Act” : Ammortizzatori sociali in scadenza e non più rinnovabili a causa delle limitazioni imposte dal Jobs Act. Così dal 24 settembre sono migliaia i lavoratori a rischio licenziamento, poiché sono ancora in corso le ristrutturazioni societarie. È l’allarme lanciato dai sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil che per lunedì prossimo hanno convocato un presidio unitario dei metalmeccanici al ministro dello Sviluppo Economico per chiedere risposte ...

'Ha vinto una vacanza con tutta la famiglia'. Occhio alla truffa del club con penali da migliaia di euro : L'estate volge al termine, ma il sorriso può tornare facilmente ricevendo una chiamata di questo tenore: 'Lei ha appena vinto un buono omaggio per una vacanza per tutta la famiglia'. Evvai. Entusiasmo.

Libia nel caos - migliaia pronti alla fuga : «Verso l’Italia - ora o mai più» | Video : A causa dei combattimenti, le autorità libiche sono evaporate, non c'è polizia, non naviga la guardia costiera. «L'Italia chiude i porti? Vorrà dire che moriremo in mare. Meglio sperare, partire, che restare intrappolati in Libia»

Parigi - migliaia di persone presenti alla marcia per il clima : migliaia di persone hanno partecipato, a Parigi, alla marcia per il clima, per chiedere che il tema diventi una priorità del governo dopo le dimissioni del ministro per la Transizione Ecologica, ...

Traghetti dalla Grecia per l'Italia cancellati o in ritardo per lo sciopero dei marittimi. Disagi per migliaia di turisti bloccati : Sono stati annullati, considerata la proroga dello sciopero in Grecia, gli arrivi dei Traghetti previsti domani su Bari. Non arriveranno le navi delle compagnie Superfast e Ventouris Ferries provenienti dai porti ellenici. Sono invece annunciati ritardi per quel che riguarda gli arrivi nel porto di Brindisi dove non risultano cancellazioni. La situazione viene continuamente monitorata tanto dall'autorità marittima, quanto ...

Aretha Franklin - migliaia in coda alla camera ardente a Detroit : In migliaia si sono messi in fila per l'ultimo saluto ad Aretha Franklin, morta il 16 agosto all'età di 76 anni per un cancro al pancreas. La camera ardente è stata allestita oggi a Detroit, nel museo ...