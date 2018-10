In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 ottobre

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 ottobre : Condono da 11 miliardi. Gli evasori dovranno pagare l’intera tassa non versata - ma senza more né multe : Le manovre Def, come nasce la guerra con l’Ue e che succede ora “Nessun piano B” – Di Maio annuncia che tra sei mesi “questa Europa sarà finita”. Salvini attacca ancora Juncker. La Commissione si prepara alla procedura di infrazione di Salvatore Cannavò Abolition Man di Marco Travaglio Come volevasi dimostrare, il pregiudizio universale che accompagna il governo Conte da prim’ancora che nascesse sta diventando un gigantesco e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 ottobre : subito la bocciatura della Ue - i timori di Draghi al Quirinale : Dopo i primi numeri Legge di Bilancio. subito la bocciatura della Ue, i timori di Draghi al Quirinale Bruxelles contesta “deviazioni significative”, il presidente della Bce al Colle ha spiegato che il problema non è il deficit di Stefano Feltri I vicecommissari di Marco Travaglio Non bastando i commissari europei che alzano la voce, i toni, le soglie, lo spread e ogni tanto il gomito, sui giornaloni nostrani proliferano i vicecommissari, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 ottobre : Pd - la cassaforte Eyu aspettava altri 100 mila euro da Parnasi : Eyu Parnasi, un altro contratto con la fondazione del Pd Agli atti – Il costruttore aveva chiesto due ricerche: la prima pagata 150 mila euro. Per la seconda, da 100mila, non c’è stata la firma di Marco Lillo e Valeria Pacelli Temptation Railand di Marco Travaglio Si spera che i nuovi vertici Rai stiano filmando con telecamere nascoste in ogni angolo la nuova corsa alle poltrone. Altro che Grande Fratello Vip o Temptation Island: è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 ottobre : Def pronto. Di Maio e Salvini confermano : abbiamo mantenuto le promesse : Verso le europee La manovra tutta e subito. “Dal 2020 il deficit calerà” Dietrofront sul disavanzo al 2,4% per il triennio: scenderà al 2,1% e poi all’1,8% nel 2021. Bruxelles scettica: “Non Basterà” di Carlo Di Foggia Sallusti, che fare? di Marco Travaglio Lo sconfinato affetto che nutrivamo per Alessandro Sallusti si sta tramutando, giorno dopo giorno, in autentica idolatria. Mista a un pizzico di compassione. Mettetevi nei suoi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 ottobre : Fuga dal debito italiano : la differenza di rendimento con i titoli tedeschi torna al 2014 - prima dell’intervento della Bce di Draghi : 301 punti Panico da spread, il governo litiga ancora sul vero deficit La differenza con la Germania torna ai livelli del 2014, prima degli aiuti della Bce. Salvini insulta Juncker: “Parlo soltanto coi sobri” di Carlo Di Foggia I gonzi di Riace di Marco Travaglio Domenico Lucano, il sindaco ribelle di Riace da ieri agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 ottobre : : L’attacco Le Ue muove i mercati per far cambiare il Def A tenaglia – Bruxelles fa salire lo spread, partito in calo, bocciando il deficit al 2,4% Juncker evoca la Grecia: “Se cediamo sarà la fine dell’euro”. Il Fiscal compact non si discute di Carlo Di Foggia Mangino brioche di Marco Travaglio Da profano assoluto, mi faccio una cultura appuntandomi tutto quel che si dice e si scrive sul reddito di cittadinanza. 1. “Meglio spendere ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 ottobre : Segni di ripresa in vita da parte dei militanti dem - ma nel retropalco i soliti coltelli tra dirigenti : opposizione Pd, “unità” in piazza e veleni nel retropalco Roma, Renzi si agita per intestarsi l’iniziativa. Martina pensa a candidarsi di Wanda Marra Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Abolix. “Con la pensione di cittadinanza e il reddito di cittadinanza che introdurremo in questa legge di bilancio avremo abolito la povertà” (Luigi Di Maio, M5S, ministro del Lavoro e Sviluppo, Porta a Porta, Rai1, 25.9). Per l’abolizione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 settembre : “Abbiamo 5 milioni di poveri - il governo deve agire” : L’intervento “Manovra, il debito scenderà grazie al Pil in crescita del 3%” Paolo Savona – Il ministro per gli Affari europei spiega i dettagli del documento approvato dal governo: “Il deficit al 2,4% è sostenibile” di Paolo Savona * Tre uomini in barca di Marco Travaglio Non so voi, ma io sono seriamente preoccupato per le condizioni di Giovanni Tria, Vincenzo Boccia e Carlo Calenda. Di Tria sappiamo che è nato a Roma, ha appena ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 settembre : Manovra – Non rispetterà i paletti del Fiscal Compact - crolla la Borsa - sale lo spread : LA giornata Guerra al Fiscal Compact: il governo sfida Bruxelles Al lavoro sulle stime – Anche con un deficit al 2,4% il debito puo stabilizzarsi o scendere Il Tesoro studia come evitare la bocciatura. Savona: “Sarà battaglia con la Commissione” di Carlo Di Foggia Forza spread di Marco Travaglio Leggete qua: “Noi pensiamo che l’Italia debba porre il veto all’introduzione del Fiscal Compact nei trattati e stabilire un percorso a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 settembre : Tria ingoia il deficit al 2 - 4% e resta. M5S e Lega : “Manovra del popolo” : #cinedeficit deficit al 2,4% per spendere, vincono Salvini e Di Maio “Manovra del popolo” – Dopo ore di negoziati, il ministro del Tesoro si arrende: spesa a debito per reddito di cittadinanza, mini-flat tax e pensioni di Carlo Di Foggia Il Consiglio supino della magistratura di Marco Travaglio “Vorrei capire come sia possibile che tanti uomini… talvolta sopportino un tiranno solo, che non ha altro potere se non quello che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 settembre : Di Maio e Salvini : “Deficit al 2 - 4%”. Tria non ci sente : In manovra “Il deficit sia al 2,4%”. Alleati all’attacco ma Tria non cede Scontro totale – Di Maio e Salvini indicano l’obiettivo definitivo ma non c’è accordo col Tesoro, che avverte: “I mercati reagiranno” di Carlo Di Foggia Disordine dei giornalisti di Marco Travaglio Oltre 10 anni fa, quando non c’erano né il Fatto né i 5Stelle e Casalino lavorava a Telenorba, mi chiama Gianroberto Casaleggio, animatore con Beppe Grillo del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 settembre : “Sapevano e non hanno fatto nulla”. Gli ispettori ministeriali su Benetton&C : Strage di Genova – L’atto d’accusa dei tecnici “Per far salire i profitti solo 23 mila euro l’anno sulla struttura” La commissione ispettiva del ministero: “Autostrade minimizzò irresponsabilmente il degrado del ponte” di Giorgio Meletti Fate schifo di Marco Travaglio Noi non lo sapevamo, ma ogni volta che passavamo in auto sul ponte Morandi di Genova fungevamo da cavie di Autostrade per l’Italia, controllata da Atlantia della ...

In Edicola sul Fatto del 25 settembre – Quei mega-dirigenti di Economia e Tar servitori dello Stato e del gioco d’azzardo : L’inchiesta Lobby Lottomatica, le porte girevoli tra burocrazia e Tar Gratta e perdi – Per difendere il colosso in tribunale in campo l’ex ras dell’Economia Fortunato, un ex consigliere giuridico e un ex giudice di Giorgio Meletti La questione Morani di Marco Travaglio Da tempo denunciamo la pericolosa assenza di opposizione al governo Conte, a parte quella che quotidianamente si fanno i ministri del medesimo. Ma ora, fortunatamente, ...