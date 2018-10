In calo M5S | la Lega avanza e sfiora il 34 per cento

Ipsos : Lega al 34% - M5s in calo a 28 - 5% : ANSA, - ROMA, 06 OTT - Lega in crescita, al 33,8%, e M5s al 28,5%, in flessione di 1,5 punti rispetto a un mese fa. Sono i risultati della rilevazioni di Ipsos, in un sondaggio per il Corriere della ...

Sondaggi - la Lega consolida la crescita. M5s stabile. Pd ancora in calo : ROMA - La Lega continua ad andare fortissimo: è sempre il primo partito, ormai a un soffio dal 32%, 31,8% questa settimana, nuovo record storico, e vede pian piano allargarsi ulteriormente il ...

Governo - la Lega cresce ancora nei sondaggi. M5S stabile. Per il Pd un nuovo calo : ROMA - La Lega di Matteo Salvini continua a crescere nei sondaggi e a staccare il Movimento Cinque Stelle. L'ultimo sondaggio Tecnè per la trasmissione Quarta rete di Retequattro dice che la Lega è al ...

M5S primo partito con il 31 - 5% Nuovo calo del Pd. E Silvio.. : Il Movimento 5 Stelle si conferma primo partito col 31,5% delle preferenze, in aumento dello 0,2%, mentre la Lega di Matteo Salvini cala di mezzo punto percentuale, attestandosi al 29,9%. Segui su affaritaliani.it

Ultimi sondaggi : Lega in calo - M5S torna primo partito : Secondo un sondaggio condotto il 18 settembre da Gpf per Affaritaliani.it, il Movimento Cinque Stelle torna la prima forza politica d’Italia approfittando di un leggero calo della Lega.--Ultimi sondaggi : Lega in calo, M5S torna primo partito Chi voterebbero oggi gli italiani? Gli Ultimi sondaggi elettorali dopo le elezioni del 4 marzo hanno dato diversi segnali alla scelta del voto da parte degli italiani sondaggio Gpf: Lega in calo, ...

Sondaggi - Lega al top/ calo M5S sotto il 30% : Salvini e Conte battono leader dem (e Di Maio) : Sondaggi politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:52:00 GMT)

Sondaggi - Lega primo partito al 30% - italiani con Salvini sul caso Diciotti. M5S in calo ma consensi record per il governo : Continua l’ascesa della Lega di Matteo Salvini, che si conferma il primo partito in Italia con oltre il 30% dei consensi, staccando il Movimento 5 Stelle, alleato di governo, che si ferma al 27,9%. Insieme, la coalizione giallo-verde vola così al 60%, portando a casa il sostegno della maggioranza degli italiani. Promosso, con il 62% dei consensi, anche l’esecutivo di Giuseppe Conte che incassa il sostegno unanime degli elettori dei ...