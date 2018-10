In Brasile si vota il nuovo presidente

Brasile mio - ti prego : vota Haddad - non tornare nel buio : Caro Brasile, in questi giorni sei nei miei pensieri, mia terra amata. Sono nato nella tua San Paolo, metropoli di cuore e acciaio, figlio di lontane migrazioni: i bisnonni, poi i nonni e i miei genitori. Migranti economici veneti. Gente partita per fame e speranza. Ricordo la mia infanzia come un bene assoluto, eravamo in tanti figli di altri mondi, uniti da un pallone di plastica o da un aquilone colorato. Non importava il colore della nostra ...

Brasile : Lula non potrà nemmeno votare per le presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve