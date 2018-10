Il vostro cane è depresso? Occhio allo smartphone

vanityfair

(Di domenica 7 ottobre 2018) Cose da sapere prima di prendere unIl nome è una cosa seria Cuccioli e bambini piccoli Come approcciare un cucciolo Cani e buone maniereL'affetto è sempre la strategia migliore Il linguaggio del corpo La toilette Il bagno Quando siete al lavoro I cuccioli crescono Parliamoci chiaro: questa crescente dipendenza dagli, che ci tengono incollati dita e occhi anche quando abbiamo accanto persone in carne ed ossa, è dannosa per tanti aspetti, e in primo luogo per la qualità delle nostre relazioni umane. Per il rapporto con ile la sua felicità, però, è ancora peggio! Non solo perché con lui non avete un linguaggio verbale in comune, ma perché ilha delle caratteristiche che lo rendono particolarmente sensibile in proposito, come rivelano alcuni esperti veterinari intervistati da un magazine inglese. Ilè infatti un animale socievole e che nel proprio ...