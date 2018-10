Il vice del cardinale Marx | Preti omosessuali a Monaco

Amore Criminale – Quinta puntata del 7 ottobre 2018 – Veronica Pivetti racconta la tragica vicenda di Michela. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale, a cui dalla prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al decimo anno di programmazione […] L'articolo Amore Criminale – Quinta puntata del 7 ottobre 2018 – Veronica Pivetti ...

ROMA - vicePREFETTO INVESTITO DA BUS TURISTICO/ Ultime notizie - l’autista del pullman “Ho cercato di evitarli” : ROMA, VICEPREFETTO INVESTITO da bus TURISTICO, Ultime notizie. L'autista del bus "Ho cercato di evitarli ma non ce l'ho fatta". Forse un guasto alla base del drammatico incidente(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 08:43:00 GMT)

Che cosa ci insegna la vicenda di Kavanaugh sullo stato delle ideologie e la comunicazione politica : Ci sono due annotazioni che ci riguardano nella vicenda della nomina del giudice Kavanaugh alla Corte Suprema degli Stati Uniti. La prima contraddice alcune delle celebri affermazioni sociologiche collegate alla troppo fortunata metafora della società liquida e priva di valori. L’idea, nata soprattu

Tumori : gli USA estendono l’uso del vaccino contro il cancro alla cervice fino a 45 anni : Dopo l’Australia, sulla buona strada per eliminare il cancro alla cervice nei prossimi 20 anni, le autorità statunitensi hanno esteso l’uso del vaccino contro il cancro alla cervice agli adulti. Il vaccino in precedenza era solo per preadolescenti e giovani adulti fino a 26 anni. La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il Gardasil 9 per donne e uomini fino a 45 anni. Il vaccino protegge dal papilloma virus umano (HPV) che può ...

Zamparini a GdS : 'La mia vicenda è lo specchio del paese' - : Questa vicenda influisce solo sulla mia immagine nel mondo, perché sapevano che in appello i domiciliari non possono essere esecutivi'.

Popolare di vicenza - la Cassazione rigetta le istanze dei difensori : “No al trasferimento del processo a Trento” : Vicenza. A sentire gli avvocati dei vertici della Banca Popolare di Vicenza, nel capoluogo berico si vivrebbe in uno stato di guerra giudiziaria e di pesante condizionamento ambientale nei confronti dei giudici che dovranno decidere le sorti del presidente Gianni Zonin e degli altri imputati. Ma la corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di trasferire gli atti a Trento non è fondata. La sede naturale è Vicenza ed è lì che il processo ...

Vaccino per tumore al collo dell'utero / L'Australia pronto a dire addio al cancro alla cervice uterina : In Australia lanciato uno studio che racconta come esista un Vaccino in grado di sconfiggere il tumore al collo dell'utero. Sarà dunque questo il primo paese a superare la patologia.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Un Allenatore al Giorno : Francesco Guidolin - vincitore della Coppa Italia con il vicenza : Francesco Guidolin è un Allenatore di calcio ed ex calciatore Italiano, di ruolo centrocampista. Con 555 panchine è al settimo posto nella classifica di presenze degli allenatori in Serie A. In panchina ha vinto la Coppa Italia 1996-1997 alla guida del Vicenza, ha ottenuto tre promozioni in Serie A con Vicenza (1994-1995), Palermo (2003-2004) e Parma (2008-2009), e una in Serie B con il Ravenna (1992-1993). SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Confermato il maxisequestro di beni all’ex vicepresidente del Foggia : Il Tribunale del Riesame di Bari ha Confermato il maxisequestro d’urgenza di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 14 milioni di euro, gia’ eseguito lo scorso mese di luglio dalle Fiamme Gialle, nei confronti di Massimo Ruggero Curci il commercialista di Carapelle, (Foggia), ex vicepresidente del Foggia Calcio, e di suoi cinque prestanome, tutti suoi familiari. Il provvedimento di sequestro preventivo di urgenza ...

Spazio - falla sulla ISS : Roscosmos esclude difetti di produzione della navicella Soyuz : La commissione dell’Agenzia spaziale Roscosmos, impegnata nelle indagini sulla falla rinvenuta sulla navicella Sojuz MS-09 a fine agosto, ha escluso l’eventualità di un difetto di fabbricazione: lo ha reso noto il direttore generale Dmitrij Rogozin. ” “Ora resta l’ipotesi del danno intenzionale. Una seconda commissione stabilirà dove potrebbe essere avvenuto“, ha spiegato Rogozin, come riportato da Ria ...

Serie C Girone B - dominio del vicenza sul campo del Feralpisalò : come cambia la classifica [FOTO] : 1/15 Stefanon Nicoli/LaPresse ...

Prof minacciato da un bullo nel vicentino. Le grida della classe : “Non lasciatelo scappare” : Il docente dell’Istituto Tecnico Professionale Lampertico costretto in un angolo da dove alla fine è riuscito a scappare, lasciando precipitosamente l'aula. Il ragazzino rischia anche una denuncia per violenza privata e interruzione di pubblico servizio ed è stato segnalato ai Servizi sociali.Continua a leggere

Mattarella e Salvini si stringono la mano alla festa della Polizia. Il vicepremier : "Sulla manovra andremo fino in fondo" : L'Associazione Nazionale Polizia di Stato per i suoi 50 anni sfila sul lungomare di Roma. Qui, insieme al presidente dell'Anps Claudio Savarese e al capo della polizia Franco Gabrielli, arrivano anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che, dopo il botta e risposta di ieri sulla manovra, si ritrovano faccia a faccia alla festa della Polizia. Vicini, ma non troppo, i due si salutano e ...