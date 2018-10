Il set con le dune non è più gratis | Chi vuole filmarlo deve pagare

Vittorio Feltri contro la parodia di Ezio Greggio : "Mediaset mi fa schifo". E dice 'no' a Chiambretti : La rottura tra Vittorio Feltri e Mediaset ora è totale. Se in un primo momento nel mirino del direttore editoriale di Libero era finita esclusivamente Veronica Gentili (causa fuori onda di Striscia la notizia) con l’annuncio di non voler più prendere parte a di Stasera Italia Weekend, stavolta la chiusura riguarda tutti i programmi dell’azienda di Cologno Monzese.A rimetterci è di conseguenza anche Piero Chiambretti, che avrebbe ...

settimana Mite e con qualche Precipitazione : L’attuale vortice di bassa pressione che che sta influenzando, le condizioni meteorologiche di questo weekend sull’Italia, tenderà nella nuova Settimana a rimanere semi stazionaria sui settori dell’Europa occidentale. Rinnovando così, condizioni di tempo instabile sul nostro paese, soprattutto al nord-ovest e sardegna. Non è previsto, l’afflusso di masse d’aria più fresca e pertanto le temperature risulteranno ...

X Factor lascia Sky (per Mediaset)?/ Caso Morgan - lite con la produzione : e il contratto scade quest'anno... : X Factor lascia Sky (per Mediaset)? Caso Morgan, lite con la produzione: e il contratto scade quest'anno... Tanti indizi potrebbero spingere verso l'addio alla tv satellitare(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 14:45:00 GMT)

Milan Games Week - Marco Massarutto di “Kunos Simulazioni” racconta lo sviluppo di Assetto Corsa Competizione : Alla Milan Games Week 2018 abbiamo intervistato Marco Massarutto di Kunos Simulazioni, lo studio italiano con sede a Vallelunga divenuto celebre alcuni anni fa grazie ad Assetto Corsa, videogioco di corse automobilistiche simulativo, ed attualmente a lavoro sul suo seguito Assetto Corsa Competizione. Assetto Corsa Competizione nasce in collaborazione con la Blancpain GT Series, campionato dedicato alle vetture di categoria GT3, soddisfacendo ...

Giuseppe Conte - la bomba di fango nella settimana più dura per Lega e M5s : 'Come è diventato professore' : bomba di fango su Giuseppe Conte , nei giorni più delicati per il governo di Lega e M5s . Dalle pagine di Repubblica arriva un affondo piuttosto imbarazzante sul premier: si parla di 'un concorso tra ...

F1 - Sky Tech - Ferrari-Mercedes : assetti a confronto a Suzuka [VIDEO] : Allo Sky Sport Tech Matteo Bobbi spiega le differenze tra i due top team, con la Rossa molto più impuntata verso l'anteriore, mentre la Mercedes ha il posteriore più basso, tanto da causare appunto ...

Fca consolida leadership del mercato in Brasile a settembre. Mese record per Fiat Argo - Jeep Compass al top tra i Suv : TORINO - A settembre, Fiat Chrysler Automobiles , Fca, ha consolidato la propria leadership delle vendite nel 2018 in Brasile, con una quota di mercato del 17,7% nei primi nove mesi dell'anno. In...

Opa su Ei Towers conclusa con successo - Mediaset : inizia nuova era : L'opa di 2i Towers su Ei Towers si è chiusa con il 97,447% delle azioni oggetto dell'offerta portate in adesione, per un controvalore complessivo pari a 1.569.830.274 euro. I risultati definitivi, ...

L'Indice del settore alimentare italiano continua sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi - -2 - 23% - : Scivola l' indice del settore alimentare italiano , dopo l'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Food & Beverage . Il comparto alimentare a Piazza Affari chiude a quota 81.330,9 con un ...

Borsa : Milano - -1 - 3% - chiude male settimana con St ko - -4 - 9% - e querelle Salvini-Ue : Milano , -1,3%, e' stata la peggiore, all'indomani dell'invio alle Camere del Documento di Economia e Finanza sulla manovra finanziaria e mentre continua lo scontro a distanza tra il vicepremier ...

Skam Italia - sul set della seconda stagione : parlano i protagonisti : La seconda stagione di Skam Italia è alle porte: dal 12 ottobre sarà disponibile su TIMVISION l’episodio completo, di cui potete vedere il secondo trailer. Il protagonista sarà proprio Martino, che affronterà un viaggio alla ricerca di se stesso. Mentre per chi si è perso qualcosa della prima stagione, troverà (o ritroverà) tutto sui social. La serie racconta senza filtri la vita di un gruppo di adolescenti, la loro quotidianità fatta di ...

Piazza Affari : i titoli e i settori che festeggiano con il Def : Le parole di Di Maio Tra i vari punti della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, Def, c'è quello riguardante la revisione delle concessioni con la volontà da parte dello Stato, ...

Scuola - ministro Bussetti nella Giornata Mondiale degli Insegnanti : ‘Guardiamo ai docenti con rispetto’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato poco fa, sul proprio profilo Facebook, un messaggio rivolto ai docenti, in occasione della 25esima Giornata Mondiale degli Insegnanti: l’obiettivo è quello di mobilitare il sostegno agli Insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti. Ecco il messaggio del titolare del dicastero di Viale Trastevere. Giornata ...