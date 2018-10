Il Segreto | tornano Gonzalo e Maria | “Resteremo a lungo”

lanostratv

(Di domenica 7 ottobre 2018) Anticipazioni Il: l’inaspettato ritorno diIl, che va in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale5 e il mercoledi in prima serata su Rete4, continua ad appassionare il pubblico italiano. Tra non molto i fan de Ilassisteranno a un clamoroso ritorno, quello di. I due innamorati, per sfuggire a Donna Francisca, erano stati costretti a fingersi morti e a fuggire a Cuba., figlio dell’indimenticabile Pepa, etorneranno a Puente Viejo dopo la scomparsa della figlioletta Esperanza e del nipotino Beltran morti in un incendio.è convinto che ci sia Francisca dietro il drammatico incidente e medita vendetta.non sono più quelli di una volta come ha rivelato Loreto Mauleon a Nuovo Tv: “Il mio personaggio sarà più ombroso, anche nei confronti dinon è più la donna ...