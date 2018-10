Il Sap non ci sta | ' Basta propaganda sulla sicurezza'

Titanic - Jack e Rose di nuovo sulla prua. Dieci cose che davvero non Sapete sul kolossal con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio : L’8, il 9 e il 10 ottobre torna al cinema Titanic. Vent’anni dopo la prima proiezione in Italia – era il 16 gennaio 1998 e restò in sala per oltre sei mesi, divenendo il primo titolo ad arrivare in home video pur essendo ancora in cartellone -, il kolossal di James Cameron è pronto a far rivivere al suo pubblico le stesse emozioni del primo bacio tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e a commuovere gli spettatori di una storia ...

WhatSapp sta già implementando gli annunci nelle storie - anche se non sono ancora attivi : Come annunciato nei giorni scorsi WhatsApp sta lavorando agli annunci nelle storie e la nuova versione beta inizia a implementare il codice necessario. L'articolo WhatsApp sta già implementando gli annunci nelle storie, anche se non sono ancora attivi proviene da TuttoAndroid.

CaSapound tenta la presa di Pietralata - ma non sfonda : Via di Pietralata, 700 km a nord di Riace. Nel quartiere rosso sfila CasaPound, l'ultimo schiaffo, un ceffone alla sinistra sempre in stato comatoso. Persiane tirate su a metà, saracinesche chiuse, sguardi sospettosi accompagnano dall'alto uno strano corteo seguito passo passo dai blindati della polizia. Ma la proliferazione delle testuggini, sulle bandiere, tatuate addosso, sulle T-Shirt, è un effetto ottico. In tutto saranno meno ...

WhatSapp - ecco come scoprire chi spia il vostro profilo Tre trucchi da non perdere : WhatsApp, ecco come scoprire chi spia il vostro profilo - Tre trucchi da non perdere WhatsApp, ecco come scoprire chi spia il vostro profilo Tre trucchi da non perdere WhatsApp è senza ombra di ...

L'interesse nazionale dell'Italia non è a Pechino. Parla il prof. Sapelli : Sarebbe sconsiderato non valutare l'importanza crescente che le reti " e i dati che vi transitano " avranno per la stabilità politica, la proiezione militare, la difesa e la prosperità economica di ...

Giornata nazionale dei cani guida - ecco dieci cose da Sapere sui quattrozampe in aiuto dei non vedenti : Come vengono addestrati? Dove possono entrare? Devono avere la museruola? Una guida per imparare a capire i diritti di chi senza quell'animale vivrebbe in un mondo molto più piccolo I cani sono i migliori amici dell'uomo. Ma lo sono ancora di più nel caso dei "cani guida", che diventano gli occhi di chi non può vedere. Eppure ancora oggi non è facile ...

Perché la pubblicità su WhatSapp non dovrebbe infastidirci - almeno in un primo momento : Non è più una voce di corridoio, la pubblicità su WhatsApp arriverà e pure ben presto, ossia ad inizo 2019. La conferma degli annunci all'interno dell'applicazione di messaggistica è giunta da più fonti, non da ultimo anche dal country director di Facebook Italia Luca Colombo il quale nelle ultime ore, a margine dell'Ey Digital Summit organizzato a Capri, ha parlato pure della futura implementazione. Nonostante le promesse disattese di non ...

Processo Raggi - depone Frongia : ''Su Marra decise Virginia - ma non Sapeva dell'aumento di stipendio' : La decisione di promuovere il fratello minore dell'ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi? 'La prese direttamente la prima cittadina'. E il conseguente aumento di stipendio? 'Lei ne è venuta a ...

Dieci cose che non Sapevi sugli italiani spiegate con l'ironia dei The Jackal : «Lo sapevi? Il 41% degli italiani usa Internet per cercare informazioni mediche e il 100% di questi pensa che gli restino 3 giorni di vita». I videomaker napoletani The Jackal commentano a modo loro ...

La pubblicità sbarcherà su WhatSapp nel 2019 - ma non all’interno delle chat : In molti lo avevano ipotizzato ma ora è certo: anche WhatsApp mostrerà pubblicità, inizialmente solo nelle storie e non nelle chat. L'articolo La pubblicità sbarcherà su WhatsApp nel 2019, ma non all’interno delle chat proviene da TuttoAndroid.

WhatSapp - arriva la pubblicità - ma non in chat - : WhatsApp , l'applicazione di messaggistica istantanea tra le più famose al mondo, presto sarà sommersa almeno in parte dalla pubblicità . Questa è la novità di Facebook, il colosso che controlla ...

WhatSapp - arriva la pubblicità/ Comparirà nelle stories e non nelle chat : al via l’instant messaging : WhatsApp, arriva la pubblicità. Comparirà nelle stories e non nelle chat: al via l’instant messaging. La novità verrà introdotta nei primi tre mesi del 2019(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:39:00 GMT)

Arriva la pubblicità su WhatSapp - ma non nelle chat : Preista entro il primo trimestre del 2019. Il country director di Facebook Italia Luca Colombo: "L'instant messaging è la nuova frontiera per fare business"

Non Sapeva di essere incinta : la bimba della 18enne nasce sul pavimento della cucina : Milaois Murphy, 18enne inglese, era convinta che quei dolori fossero legati ad un'appendicite. Poi è entrata in travaglio e ha capito che cosa stava succedendo. Ora la sua Harper, nata prematura alla 26esima settimana, sta bene ed è coccolata dai suoi genitori.Continua a leggere