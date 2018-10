Il quadro di Banksy si autodistrugge all' asta | e triplica il suo valore

Banksy - spiega in video quadro distrutto : ANSA, - ROMA, 6 OTT - Banksy racconta la storia dietro la sua opera che si è autodistrutta dopo essere stata venduta all'asta da Sotheby's a Londra per un milione di sterline, e lo fa con un video ...

Si aggiudica l'opera di Banksy per un milione di sterline - ma subito dopo il quadro si autodistrugge e lascia tutti di stucco : Questa opera si autodistruggerà entro cinque secondi: non è l'adattamento artistico dell'ennesima Missione Impossibile di Tom Cruise, ma ciò che è realmente accaduto ieri sera ad un'asta di Sotheby's a Londra. Per gentile concessione di Banksy. La sua 'Girl With Balloon' era stata appena battuta per 1,04 milioni di sterline (circa 1,18 milioni di euro), quando la tela - davanti agli occhi sbigottiti dei presenti - ...