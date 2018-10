Il popolo del web premia l' infermiera Nuova quaterna

Video di Costantino Vitagliano a Verissimo - lacrime per la morte della madre ma il popolo dei social insorge : Il Video di Costantino Vitagliano a Verissimo è stato già preso di mira dal pubblico e dal popolo dei social che non apprezza la presenza dell’ex tronista nello studio di Silvia Toffanin. Al ritorno dal blocco pubblicitario, la conduttrice ha pregato il pubblico di fare un po’ di silenzio per via di un momento davvero complicato e delicato ovvero il racconto dell’ex tronista. IL Video DI Costantino Vitagliano A ...

Il popolo della Famiglia a Ronciglione : 'Famiglia dimenticata nel Def' : Questa è la politica dei proclami invece che della risoluzione dei problemi economici. Come anche nel caso del reddito di cittadinanza, conclude Pianeselli, denaro che incentiva la disoccupazione ...

I conti della manovra del popolo 20 miliardi dall'inizio del 2019 : Le misure del contratto di governo per il rilancio economico del paese, reddito di cittadinanza, riforma della legge Fornero, introduzione della flat tax, assunzione straordinaria delle forze dell'ordine che saranno contenute, tra le altre, nella prossima manovra partiranno, riferiscono fonti Lega e M5S, all'inizio del 2019 e saranno finanziate con una copertura di circa 20 miliardi di euro Segui su affaritaliani.it

Def - Renzi : è 'retromarcia del popolo' - solo bruciati miliardi : La nota di aggiornamento al Def segna la "retromarcia del popolo". Lo scrive Matteo Renzi su Twitter: "Quindi quando hanno fatto la sceneggiata sul deficit al 2,4% dal balcone di Palazzo Chigi ...

"Fermo e Pasta" ai blocchi di partenza. Piazza del popolo pronta a ospitare otto cuochi - gli studenti del Carlo Urbani e la cucina gluten ... : Perciò voglio fare i miei complimenti a tutti per questo evento che ha sì come obiettivo quello di animare il centro storico ma anche aiutare l'economia del nostro territorio.' 'Una manifestazione ...

Ecco le "riforme del popolo" Via il quorum nei referendum : Dopo la "manovra del popolo" arrivano (sempre sulla carta) le "riforme del cambiamento".Lo annunciano con squilli di trombe e rulli di tamburi l'apposito ministro grillino Riccardo Fraccaro, accompagnato dall'onnipresente vicepremier Di Maio e - in qualità di "esperto" di riforme - dal leghista Roberto Calderoli. E lo annunciano nel giorno del terremoto sui mercati, dello scontro con l'Unione europea e del caos sul Def, creando l'impressione di ...

Festa dei nonni - Lino Banfi a Piazza del popolo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Miriam Amato - Potere al popolo - : "Per molti ma non per tutti" : E' vero che le scuole fanno gli spettacoli teatrali ma è altrettanto vero che fare Teatro, frequentare il Teatro e fare i corsi estivi a Teatro non è per tutti. Probabilmente il PD non lo sa, oppure ...

Pd - Giachetti : “In piazza del popolo c’erano 40mila persone”. Anche Corriere e Messaggero dimezzano cifre del partito : “In piazza ieri a Roma c’erano realisticamente 40mila persone. Io mi sono occupato di queste cose”. Il deputato Pd, Roberto Giachetti, quasi dimezza il numero dei partecipanti alla manifestazione dem in piazza del Popolo, calcolati in 70mila dal partito. “Vi garantisco che la piazza era piena e soprattutto c’era tanta gente Anche fuori dalla piazza, sia da un lato che dall’altro”, spiega a Un giorno da ...

Charles Aznavour è morto/ Addio all’ultimo chansonnier : la sua difesa del popolo armeno : E' morto Charles Aznavour, il chansonnier francese di origini armene, aveva 94 anni. Si è esibito in concerto fino all'ultimo, anche questa estate: ecco chi era(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:46:00 GMT)

Il Pd e l’illusorio unanimismo di piazza del popolo : La manifestazione del Pd, del 30 settembre, più che un tentativo di opposizione è un sano diversivo. Un unanimismo fideistico di partito ritrovato, ma costruito su un artifizio tipico dagli sconfitti alle elezioni: contro il Governo dell'odio, contro un Governo pericoloso per la democrazia. Della serie quando il partito è in difficoltà interna (per la verità mai quanto oggi), si sposta l'attenzione su altro, ...

BTp - Tesoro a caccia di compratori per finanziare la «manovra del popolo» : L’anno prossimo il Tesoro rischia di aumentare parecchio, e nel caso peggiore per decine di miliardi, l’importo delle emissioni lorde rispetto ai 390 miliardi attesi quest’anno, per via di più deficit-fabbisogno e più titoli in scadenza. E lunedì la Bce dimezza da 30 a 15 miliardi gli acquisti mensili di titoli di Stato nell’ambito del Qe che finirà a dicembre...

Pd - perché dopo la manifestazione a Piazza del popolo voglio prendere la tessera. E perché no : di Andrea Taffi Che domenica in Piazza del Popolo a Roma ci fossero 70mila persone con le bandiere del Pd o che, invece, quella Piazza fosse piena solo per metà, non ha (secondo me) nessuna importanza. Quello che conta è che, con quella manifestazione, il Pd ci abbia fatto sapere che non ha paura. Ma sopratutto, al di là della pur importante repulsione verso la deriva venezuelana, quello che veramente conta è che il Pd abbia ritrovato ...

Renzi : "In Piazza del popolo 4 gatti? Salvini ha problemi con la matematica e si vede" : Per il PD la manifestazione in Piazza del Popolo è stata un successo. Secondo gli organizzatori, infatti, c'erano almeno 70mila persone. Sulle foto ci sono stati un po' di dubbi, alcune sono state scattate prima dell'inizio, da altre non si capisce fino a che punto la Piazza fosse piena, ma le testimonianze di chi c'era parlano di un evento che è andato al di sopra delle aspettative. Matteo Renzi ci ha tenuto a sottolinearlo, anche per ...