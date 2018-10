Il Parma vince 3-1 in casa del Genoa | gol e spettacolo a Marassi

ilgiornale

(Di domenica 7 ottobre 2018) Ildi Roberto D'Aversa, nonostante due grandi assenze come Gervinho e Inglese,per 3-1 in rimonta sul campo deldi Davide Ballardini che era passato in vantaggio con il gol del solito Piatek, al settimo gol in sette partite disputate. Le reti di Rigoni, gol dell'ex, di Siligardi e di Ceravolo, però, hanno permesso ai ducali di ribaltare la partita e di prendersi tre punti importanti per la classifica. La partita di oggi è stata forse una delle più belle ed emozionanti di questa prima parte di stagione e soprattutto nel primo tempo le due squadre hanno dato vita ad una gara davvero godibile. Con questo sucesso ilvola a quota 13 punti, a più uno sulfermo a quota 12: i rossoblù però devono ancora recuperare il match contro il Milan che si giocherà il 31 ottobre.Ilspinge molto e passa in vantaggio al 6' con Piatek che di testa, e un po' di spalla, su ...