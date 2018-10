Il Palermo vince all’ultimo respiro | beffa per il Crotone FOTO ...

Verona corsaro a Crotone : vince e conquista la vetta. Perde il Cittadella - poker Palermo : ROMA - Emozioni e importanti novità in questa quarta giornata di Serie B . Il Verona è la nuova capolista grazie all'importante vittoria esterna ottenuta a Crotone che gli permette di scavalcare il ...

Palermo - Bellusci : “voglio vincere il campionato di Serie B” : “Il mio obiettivo è vincere il campionato”. Ha le idee chiare il difensore del Palermo Giuseppe Bellusci a proposito dei traguardi per se’ e per la sua squadra. “Un mio grandissimo direttore sportivo – continua Bellusci – nelle riunioni tecniche diceva sempre che gli obiettivi reali non vanno dichiarati, va detto sempre quello piu’ alto, cosi’ dai piu’ energie all’ambiente e ai ...