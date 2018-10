Il numero di morti per il terremoto e lo tsunami in Indonesia è salito a 1 763

Forte scossa di terremoto colpisce Haiti : crollati diversi edifici - numerosi morti e feriti [FOTO - DATI e MAPPE] : 1/8 ...

USTRA : torna a calare numero morti e feriti sulle strade : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Devastante terremoto e tsunami in Indonesia : almeno 384 morti e numerosi dispersi [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Devastante terremoto e tsunami in Indonesia : decine di morti e centinaia di feriti - numerosi dispersi : decine di persone sono morte a causa del forte terremoto di magnitudo 7.5 e dallo tsunami che hanno investito l’isola di Sulawesi, nel centro dell’Indonesia. Particolarmente colpita Palu, che conta circa 350.000 abitanti, dove si sono registrate altissime onde di tsunami: almeno 48 persone sono decedute e 356 sono rimaste ferite, secondo quanto reso noto dal portavoce per l’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, Sutopo ...

Indonesia - terremoto e tsunami : "numero di morti imprecisato"/ Ultime notizie video : "Case travolte dalle onde" : terremoto Indonesia, scossa di magnitudo 7.5. Ultime notizie Palu, nuovo sisma nel Paese asiatico: rientrato allarme tsunami, ma resta la paura dopo i recenti disastri(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:15:00 GMT)

Terrore in Indonesia - due terremoti e uno tsunami spazzano il paese : blackout - crolli e onde alte 6 metri - “imprecisato numero di morti e dispersi” [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Terremoto genera maremoto in Indonesia : numero imprecisato di morti e dispersi - 28 Settembre 2018 : Terremoto Indonesia: tsunami devasta la zona di Donggala, Palu. morti e dispersi. Il violentissimo sisma di magnitudo 7.5 che ha colpito l'isola Indonesiana di Sulawesi ha generato, come vi...

Tanzania - traghetto si rovescia nel lago Vittoria : “100 morti - numero crescerà”. È tra i peggiori disastri navali della storia : Oltre cento, forse 200, c’è chi si spinge a dire che alla fine il conto delle vittime potrebbe toccare quasi le 400 persone. Il ribaltamento del traghetto nel lago Vittoria, in Tanzania, potrebbe diventare una delle tragedie navali con il maggior numero di morti della storia recente. La motonave – secondo le prime ricostruzioni – si è piegata su un fianco per poi capovolgersi e affondare quando gli oltre 400 passeggeri si sono ...

Tanzania - traghetto si rovescia nel lago Vittoria : “100 morti - numero crescerà”. È i tra peggiori disastri navali della storia : Oltre cento, forse 200, c’è chi si spinge a dire che alla fine il conto delle vittime potrebbe toccare quasi le 400 persone. Il ribaltamento del traghetto nel lago Vittoria, in Tanzania, potrebbe diventare una delle tragedie navali con il maggior numero di morti della storia recente. La motonave – secondo le prime ricostruzioni – si è piegata su un fianco per poi capovolgersi e affondare quando gli oltre 400 passeggeri si sono ...

Esplode distributore di gas in Nigeria : numerosi morti : Un distributore di gas è esploso nello Stato di Nasawara, nella Nigeria centrale: vi sarebbero numerose vittime. L’incidente si sarebbe verificato al momento del rifornimento, e l’esplosione sarebbe stata preceduta da una fuga di gas, a causa della quale le autorità e i vigili del fuoco avrebbero invitato la popolazione ad allontanarsi. Molte vittime sarebbero persone che non hanno seguito l’ordine di evacuazione. L'articolo ...

Sisma giappone - numero morti sale a 16 : 7.53 E' di 16 morti il nuovo bilancio del terremoto di magnitudo 6.7 che ha colpito l'isola di Hokkaido, in giappone. 300 le persone rimaste ferite. Lo ha riferito il premier giapponese, Abe. Al momento vi sono ancora 26 persone disperse. Particolarmente colpito il villaggio di Atsuma, da cui provengono tutti i dispersi e la maggior parte delle vittime. Oltre 300 ospedali sono senza elettricità e circa 40.000 abitazioni sono senza ...

Sisma Giappone - numero morti sale a 8 : 8.45 sale a 8 il numero delle persone morte a seguito del forte Sisma di magnitudo 6.6 che ha colpito l'isola settentrionale Giapponese di Hokkaido. Lo ha riferito l'emittente tv nazionale, Nhk. Decine le case distrutte e circa 3 mln di abitazioni sono rimaste senza elettricità.La centrale nucleare di Tomari, che non era in funzione prima del Sisma ha attivato il sistema d'emergenza per mantenere operativo il processo di raffreddamento. Scosse ...

Brasile : ricerca - paese ha il maggior numero di morti per armi da fuoco al mondo : Brasilia, 30 ago 22:16 - , Agenzia Nova, - Una ricerca realizzata dall'Università di Washington mostra che il Brasile è il paese con il più alto numero di morti per armi da fuoco... , Brb,

Ebola. RD Congo : sale a 75 numero morti : 03.18 Nella Repubblica Democratica del Congo è salito a 75 il numero dei morti causati dal riesplodere del virus Ebola. Lo rende noto il ministero della Sanità di Kinshasa. Complessivamente nell'area orientale del Paese (Nord Kivu) si sono registrati 111 casi di febbre emorragica.