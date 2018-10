Il Napoli resta in scia

Napoli. Omicidio del calciatore Raffaele Perinelli : arrestato un ambulante : Ha ammesso di avere ucciso Raffaele Perinelli al culmine di una lite per banali motivi. Il reo confesso è A.G., 31

Juventus-Napoli - daspo del Questore di Torino al tifoso arrestato durante la gara : Il Questore di Torino Messina ha emesso un provvedimento daspo nei confronti del sostenitore del Napoli, N.P., non residente in Campania che, in occasione dell'incontro calcistico Juve-Napoli del 29.

Diabete : 130mila prestazioni negate ogni anno ai pazienti in provincia di Napoli : Assistenza negata ai pazienti diabetici residenti nella Asl Napoli 2 nord e accreditamenti lumaca per gli 8 centri diabetologici privati che la Programmazione regionale ha previsto per soddisfare i fabbisogni nella vasta provincia a a nord di Napoli. A due anni di distanza dal via della Regione alle reti provinciali per l’assistenza multidisciplinare, ai diabetici a Napoli nord, a differenza di tutte le altre aziende sanitarie della ...

Bastia Umbra - picchia la moglie e aggredisce i carabinieri : arrestato 50enne di Napoli : L'ennesima storia di violenza domestica dove un marito violento è stato arrestato dopo aver alzato le mani sulla propria consorte. Questa volta è successo a Bastia Umbra, il tutto dinnanzi ai figli ...

Napoli - travolge tre ciclisti : 1 morto - arrestato 24enne : È finito agli arresti domiciliari in queste ore il 24enne che pochi giorni fa ha travolto con la propria automobile tre cittadini albanesi che stavano andando a lavoro in bicicletta alle porte di Giugliano, in provincia di Napoli, uccidendo uno di loro, un ragazzo di 26 anni.Il giovane, secondo quanto accertato dai carabinieri di Giugliano, si è allontanato senza prestare soccorso, salvo poi fermarsi qualche chilometro più avanti per cambiare la ...

Napoli. Camorra : arrestati Vincenzo Mele - Vincenzo Morra e Fabio Orefice : Polizia e Carabinieri hanno arrestato tre persone. Gli indagati rispondono a vario titolo di estorsione aggravata da finalità mafiose e

Seggiolino scagliato contro i tifosi della Juve : arrestato ultrà del Napoli : Ha sradicato un Seggiolino dagli spalti dell'Allianz Stadiun e l'ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Un ultrà napoletano, non residente in Campania, è stato...

Seggiolino contro i tifosi della Juventus : arrestato un ultrà del Napoli : TORINO - Ha sradicato un Seggiolino dagli spalti dell' Allianz StadiuM e l'ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Un ultrà napoletano, non residente in Campania , è stato arrestato ...

Juve-Napoli - arrestato ultrà campano : ANSA, - TORINO, 30 SET - Ha sradicato un seggiolino dagli spalti dell'Allianz Stadiun e l'ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Un ultrà napoletano, non residente in Campania, è ...

Serie A - Juve inarrestabile : Napoli travolto 3-1 : JuveNTUS-Napoli 3-1 10' Mertens , N, , 26' e 48' Mandzukic , J, , 76' Bonucci , J, JuveNTUS , 4-3-3, : Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can , 62' Bentancur, , Pjanic, Matuidi; ...

LIVE Inter-Fiorentina - Serie A 2019 in DIRETTA : sfida già fondamentale per restare in scia a Juve e Napoli : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, anticipo del turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A e valido per il sesto turno. A San Siro andrà in scena un match molto interessante tra due compagini che stanno vivendo momenti di forma un po’ diversi. La squadra di Luciano Spalletti (squalificato per questa partita dopo l’espulsione del confronto di Marassi), reduce dal doppio successo tra ...

Via Napoli : minacce e insulti - parcheggiatore abusivo arrestato e condannato a 9 mesi : Scoperti, identificati e multati 29 soggetti che esercitavano abusivamente la professione di parcheggiatore guarda macchine al Vomero, nel centro storico, a Chiaia e a Coroglio. Per 13, sorpresi tra ...

Torino-Napoli - Insigne contento per la prestazione : “Se c’è qualità non contano schemi e moduli” : Intervistato al termine della sfida contro il Torino, nella quale è stato eletto migliore in campo, Lorenzo Insigne, ha parlato dell’avvio di stagione del Napoli: “Sapevamo che rispetto all’anno corso saremmo ripartiti da zero, anche se gli interpreti sono uguali. Se ci sono giocatori di qualità non sono importanti schemi e moduli, ma qualità e tecnica mostrati in campo. Sono contento al di là dei gol e spero sempre di ...

Diretta/ Torino Napoli (risultato finale 1-3) streaming video Dazn : grande prestazione degli ospiti! : Diretta Torino Napoli, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:21:00 GMT)