Il ministero | ponti e sicurezza | tocca agli enti locali Reazioni furiose

Ponti a rischio in Sardegna - il ministero delle Infrastrutture ai Comuni : 'Pensateci voi' : "Macelleria istituzionale contro i sindaci" A denunciare per primo lo "scaricabarile" di responsabilità sugli enti locali il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana, in una lettera al suo ...

Savona - ecco gli 8 ponti a rischio segnalati al ministero : Il comune ha fatto le verifiche su 58 infrastrutture: quattro sono sulla “superstrada” per Vado, uno sul Letimbro in corso Mazzini, l’altro a Santuario. Problemi anche in corso Svizzera e via Molinero