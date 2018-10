Il Milan batte 3-1 il Chievo | doppietta di Higuain e gol di Bonaventura

Europa League - Milan batte Olympiakos Pireo 3-1 : Il Milan ha vinto, ma non pienamente convinto, la seconda partita del girone F di Europa League contro l'Olympiakos Pireo per 3 reti ad 1 grazie alla doppietta di Cutrone ad al gol di Gonzalo Higuaìn, tutto in 9 minuti, e che hanno ribaltato il vantaggio ospite realizzato da Guerrero nel primo quarto d'ora. La squadra di Gattuso è scesa in campo col 4-3-3: Pepe Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Ricardo Rodrìguez; Bakayoko, Lucas Rodrigo ...

Sassuolo - Berardi : 'Per battere il Milan ci vogliono cuore e anima' : L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi parla a Sky Sport prima del match con il Milan: 'Non mi aspettavo questo inizio, stiamo facendo delle ottime partite. Il Milan è una grande squadra, noi ci teniamo a fare bene ma per poter portare a casa punti ...

Primavera - la Juve batte il Milan 4-3 all'ultimo respiro : TORINO - Dopo i tre successi ottenuti negli ultimi dieci giorni, 1-0 alla Sampdoria e 2-0 a Cagliari , inframezzati dall'1-0 di Valencia in Youth League ,, la Juventus Primavera ospita il Milan tra le ...

"Meet me tonight" - il cuore della scienza batte a Milano : due giorni di eventi dedicati alla ricerca : Venerdì e sabato ai Giardini Montanelli decine di laboratori, talk e incontri che coinvolgeranno 750 giovani studiosi

Lilt Milano colora città di rosa per combattere tumore al seno : Milano, 26 set., askanews, - Sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno: è questo l'obiettivo della 26esima Campagna Nastro rosa promossa ...

Farmacia Caiazzo sequestrata a Milano/ "Vendevano la droga del combattente" : l'ombra delle cosche : Milano, storica Farmacia Caiazzo sequestrata dai carabinieri: 'vendevano la droga del combattente', smercio di stupefacenti internazionale.

Milano - chiusa la farmacia Caiazzo : vendeva la "droga del combattente" : Il blitz dei Nas su richiesta della Procura: i traffici illeciti generavano un volume d'affari attorno ai 20 milioni di euro l'anno

Il Milan batte il Dudelange : Il Milan ha battuto i lussemburghesi del Dudelange 1-0, 0-0, nella gara della prima giornata del gruppo F di Europa League. La gara è stata decisa da un gol di Higuain al 14' del secondo tempo. ...

I numeri della Milano Fashion Week : oltre alle ciabatte pelose c'è molto di più : ... @cameramoda, on Sep 16, 2018 at 6:29am PDT Se siete curiosi di scoprire i giovani talenti, invece, fate un giro al Museo della Scienza e della Tecnica che sarà anche il Fashion Hub Market dove ...

Il Milan sbatte sul Cagliari : finisce 1-1 alla Sardegna Arena : Il Milan di Gennaro Gattuso non riesce a sfondare in casa del Cagliari di Rolando Maran: finisce 1-1 alla Sardegna Arena e per quanto visto in campo il pareggio appare il risultato più giusto. Meglio i sardi nel primo tempo, decisamente più pimpanti i rossoneri nella ripresa. Al gol di Joao Pedro siglato al 4' di gioco ha risposto il Pipita Gonzalo Higuain al 55', al primo gol ufficiale con la maglia del Milan. Con questo pareggio la squadra di ...

Milano più verde - Realacci : alleanza per combattere cambio clima : Roma, 5 set., askanews, - 'Con il progetto ' Milano più verde'nato per diffondere la conoscenza dei benefici del verde urbano, proporre buone pratiche di gestione, promuovere la rigenerazione verde ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cutrone allo scadere fa esplodere San Siro. Milan batte Roma 2-1 : È grande spettacolo a San Siro per la prima uscita casalinga del nuovo Milan di Gennaro Gattuso in questa Serie A 2018-2019. Palcoscenico dei migliori per il big match che apre la terza giornata: a Milano arriva la Roma di Eusebio Di Francesco. I giallorossi, non apparsi al top nei primi due turni, si fermano nuovamente dopo il mezzo passo falso con l’Atalanta: questa volta arriva una bruciante sconfitta per 2-1 allo scadere, timbrata ...

Formula 1 - lo show di Vettel a Milano finisce male : il pilota va a sbattere e rompe il muso della sua Ferrari : Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel si è reso protagonista di un fuori programma durante il suo giro sul circuito cittadino allestito in zona Darsena a Milano. Con la sua Ferrari ha toccato un muro di protezione, rompendo il musetto L'articolo Formula 1, lo show di Vettel a Milano finisce male: il pilota va a sbattere e rompe il muso della sua Ferrari proviene da Il Fatto Quotidiano.