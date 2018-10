Il giornalista Jamal Khashoggi è morto | ma non si sa bene dove e quando Scambio di

huffingtonpost

(Di domenica 7 ottobre 2018) Il giallo delscomparso si sta trasformando in scontro diplomatico tra Turchia e Arabia Saudita., 59 anni, ildi origini saudite scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato del suo Paese, a Istanbul, sarebbe stato ucciso all'interno dell'edificio. A dare la notizia è la Reuter che cita fonti turche. Una versione, quella dell'agenzia britannica, sostenuta anche dal Washington Post, quotidiano con cuicollabora e che sta portando avanti una campagna per arrivare alla verità sull'improvvisa scomparsa del reporter. Il giornale statunitense scrive che gli inquirenti turchi, che dopo la denuncia della compagna dihanno avviato un'indagine, sostengono che l'uomo sia stato ucciso in "un omicidio premeditato" all'interno del consolato.Ilè scomparso cinque giorni fa dopo essere entrato nel ...