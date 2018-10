Il Brasile adesso vira a destra | ​Bolsonaro è in largo vantaggio

ilgiornale

: @roccoinrio Lula che rappresenta la sinistra brasiliana ed è in galera, corrotto e corruttore, ha comprato voti cos… - AndreaMangiaro1 : @roccoinrio Lula che rappresenta la sinistra brasiliana ed è in galera, corrotto e corruttore, ha comprato voti cos… - sidusleonis : in brasile sta vincendo bolsonaro può il mondo finire tipo adesso??? - FabrizioMaiozzi : RT @DinamoPress: #Brasile #elezioni #adesso si vota oggi per le presidenziali, in testa nei sondaggi il candidato di estrema destra #Bolson… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Sono elezioni forse storiche quelle che ilha appena concluso. I sondaggi parlavano di un testa a testa tra Bolsonaro, candidato dell'estrema, e Fernando Haddad, il successore di Lula da Silva. E sebbene le prime proiezioni lascino pensare che alla fine servirà il secondo turno per determinare un vincitore, Bolsonaro dimostra di avere unnotevole sull'avversario.Con il 70% dei seggi scrutinati, il candidato dell'estremarisulta al 46,38% mentre Haddad supererebbe di poco il 26%. Per poco Bolsonaro non è riuscito a portare a casa il risultato già al primo turno. "Il 28 si andrà in spiaggia", aveva detto ai giornalisti dopo aver votato nel suo seggio a Rio de Janeiro dicendosi convinto che non ci sarebbe stato bisogno del ballottaggio. Intanto, Bolsonaro ha detto chiaramente che non intende dare vita ad alcuna coalizione. "Non ci saranno negoziati ...