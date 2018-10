I vigili del fuoco vanno in pensione | l' omaggio dei colleghi è da brividi VIDEO

Rogo nel fienile a Pollein - non esclusa l'ipotesi dolosa Aosta - I vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme nella ... : Ci sono volute ore perché i Vigili del fuoco riuscissero ad avere ragione dell' incendio scoppiato, attorno alle 20.40 di ieri, sabato 6 ottobre, in località Grand Place a Pollein , nel fienile di ...

Maltempo Calabria - torrente esondato a Davoli : proseguono gli interventi dei vigili del Fuoco : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco in Calabria per il Maltempo. I Vigili sono al lavoro a Davoli Marina (Catanzaro) per l’esondazione del torrente Ficarazzo. L'articolo Maltempo Calabria, torrente esondato a Davoli: proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma : forte pioggia nella Capitale - 90 interventi dei vigili del fuoco : Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno effettuato circa 90 interventi legati alle forti piogge cadute sulla Capitale. Si segnalano allagamenti di sottopassi con persone in difficolta’ soccorsa e messe in sicurezza. In via della Giustiniana al 906 l’esondazione di un canale ha creato problemi agli occupanti di un resort: sono stati gli uomini del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e i ...

Alluvione in Calabria : ampie aree devastate - le immagini dall'elicottero dei vigili del fuoco : Le violente piogge degli ultimi giorni hanno trasformato visibilmente il territorio di una vasta area geografica in Calabria, fra le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e (soprattutto)...

Terremoto Catania di M 4.8/ Ultime notizie - nota dei vigili del fuoco “Danni contenuti e limitati" : Terremoto oggi a Catania, 4.8 di magnitudo Richter in Sicilia. Paura e gente in strada, ma nessun danno. Sui social network si scatenano i commenti, ma non ci sono notizie di danni.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:01:00 GMT)

Terremoto nel catanese - paura ma pochi crolli : gli interventi dei vigili del fuoco : Sono state circa 50 le richieste di interventi arrivate ai vigli del fuoco di Catania dopo le quattro scosse di Terremoto avvertite la notte scorsa, la piu forte di magnitudo 4.8. La maggior parte ...

Maltempo : coppia anziani salvata da vigili del fuoco nel Vibonese : I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno tratto in salvo nella notte una coppia di anziani ed il loro figlio rimasti intrappolati nella loro abitazione per via di una frana causata dall'ondata di Maltempo che ha investito varie zone della Calabria e nelle ultime ore anche il Vibonese. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto nella frazione Lia del comune di Polia, una delle zona ...

Giochi rotti in villa Musenga - 'non sono sicuri'. Verifiche dei vigili del fuoco : Un tema su cui si sono trovati d'accordo , non si sa se pure per convenienza politica, alcuni consiglieri della maggioranza. Che hanno votato con l'opposizione o si sono astenuti. Nove voti ...

Maltempo Calabria : i vigili del fuoco salvano i cani con i canotti : Eccezionale ondata di Maltempo in Calabria. Nel video dei vigili del fuoco l’intervento nel crotonese per salvare 250 cani del canile di Cirò Marina, completamente allagato. I cani sono stati portati in salvo a bordo di canotti. Il Maltempo ha già fatto alcune vittime. Colpite tutte le cinque provincie. Il bilancio, al momento, è di due morti e un disperso nel territorio di Lamezia Terme. L'articolo Maltempo Calabria: i vigili del fuoco ...

Animali : vigili fuoco - salvataggio cavallo in un pascolo del lago di Misurina : Belluno, 5 ott. (AdnKronos) - Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in un pascolo nei pressi del lago di Misurina nel territorio comunale di Auronzo di Cadore per soccorrere e salvare una cavalla sprofondata in una zona paludosa. La squadra intervenuta da Cortina ha raggiunto l’animale,

Maltempo Calabria : oltre 70 interventi dei vigili del Fuoco nel Vibonese : “Sono stati oltre 70 gli interventi svolti dal personale dei Vigili del Fuoco nella notte e nella mattinata di oggi nell’area delle Serre e delle Preserre“. Lo comunica una nota del comando dei Vigili del Fuoco della Calabria. “In particolare – è detto nel comunicato – è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Catania per il trasporto da Polia al policlinico di ...

Scomparso da Ponderano : Anche vigili del Fuoco - Aib e Protezione Civile attivi nelle ricerche FOTOGALLERY : Aggiornamento delle 14,40: Le ricerche con l'unità di comando locale dei Vigili del Fuoco si sono aperte poco fa, nel primo pomeriggio di oggi 5 ottobre. Il campo base è stato posizionato nei pressi ...