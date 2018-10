I commandos dell’amore

vanityfair

(Di domenica 7 ottobre 2018) L’amore è natura. Chi uccide l’amore, uccide la natura e l’ambiente. È nostro dovere sostenere la natura e l’ambiente, che sono entrambi amore. Tutte le religioni parlano. Indù, Sikh, buddisti, musulmani, cristiani… dicono tutti di voler proteggere la natura. Cioè l’amore». Inizia così, filosofeggiando disteso sul letto di un appartamento segreto, in un quartieraccio accanto alla stazione dei treni della capitale indiana, il ragionamento del fondatore dei Love. Negli ultimi otto anni, questo gruppo di volontari ha dato ospitalità a cinquantamila coppie di ventenni in fuga da parenti che volevano dividerli, anche uccidendoli, poiché appartenenti a caste, religioni o classi diverse. Quattro ragazzi ascoltano il leader carismatico seduti su un vecchio divano unto. Sono fuggiti di casa con le loro fidanzate per rifugiarsi qui a Delhi e sposarsi contro il volere dei ...