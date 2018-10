brindisireport

: I carabinieri irrompono nella movida: un arresto e cinque denunce - BrindisiReport : I carabinieri irrompono nella movida: un arresto e cinque denunce - BrindisiReport : I carabinieri irrompono nella movida: un arresto e cinque denunce - StabiaChannel : #TG #Santa Maria la Carità - Irrompono armati in casa di una donna per rapinarle la collana, arrestati I carabinie… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) BRINDISI - E' di un, di cui una per spaccio di droga e quattro per guida in stato d'ebbrezza, e di quattro segnalazioni per uso ai fini personali di sostanza stupefacente il ...