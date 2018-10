Hockey a 5 | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | i risultati della prima giornata Un

oasport

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Si sono disputate le garefase a gironi dei tornei maschile e femminile dia 5 alledi. In gara 12 Paesi in ciascun torneo, ma in entrambi è assente l'Italia. Andiamo a scoprire tutti idelle gare odierne. Torneo maschile Pool A Polonia-Messico 6-3 Malesia-Vanuatu 14-0 Argentina-Zambia 6-2 Pool B Australia-Kenya 7-0 India-Bangladesh 10-0 Canada-Austria 2-3 Torneo femminile Pool A India-Austria 4-2 Sudafrica-Uruguay 4-3 Argentina-Vanuatu 21-0 Pool B Australia-Zimbabwe 10-0 Cina-Namibia 8-0 Polonia-Messico 1-1