Higuain dopo Milan-Chievo | ' Suso giocatore eccezionale | qui sono felicissimo'

Gol Higuain - il Pipita fa impazzire San Siro dopo novanta secondi [VIDEO] : Sono bastati novanta secondi al Pipita Higuain per battere Gollini e portare in vantaggio il Milan. Sfruttando un’ottima imbucata di Suso, il numero nove rossonero ha avuto tempo e modo di calciare di prima intenzione in diagonale, lasciato colpevolmente da solo dalla retroguardia nerazzurra. Gattuso ringrazia e “San Siro” esplode per la marcatura del suo nuovo beniamino. Subito il Pipa! @G_Higuain @acmilan #ACMilan ...

Vittoria col minimo sforzo - un lampo di Higuain piega il Dudelange dopo 1 ora ‘irritante’ : Gattuso è una furia : La rete di Gonzalo Higuain dopo 1 ora di gioco permette al Milan di battere il Dudelange: le seconde linee rossonere non convincono, poca grinta in campo e Gattuso si arrabbia in panchina Dal momento in cui il Milan ha scoperto le avversarie del proprio girone di Europa League la domanda che si sono fatti i giocatori, i tifosi e anche diversi addetti ai lavori è stata una sola: che squadra è il Dudelange? Si sono sprecati servizi, ...

Milan - Higuain furioso dopo la partita contro il Cagliari : È stata parzialmente la domenica dei bomber: non ha segnato Icardi, è vero, ma si sono sbloccati Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Il Pipita ha segnato il suo primo gol in campionato con la nuova maglia, ma la rete non è servita a permettere al Milan di conquistare i tre punti. Per questo, a fine partita Higuain era visibilmente arrabbiato e deluso. Avrebbe voluto vincere la partita, consapevole del fatto che la corsa alla Champions ...

Gattuso striglia il Milan dopo il pareggio col Cagliari : “20' imbarazzanti! Higuain? Ecco cosa penso” : Le parole di Gattuso dopo il pareggio di questa sera del Milan contro il Cagliari: il tecnico rossonero duro e severo con i suoi giocatori pareggio non troppo soddisfacente per il Milan, questa sera a Cagliari. I rossoneri hanno subito l’aggressività della squadra sarda, nel primo tempo dell’anticipo di questa sera, della quarta giornata di Serie A, per poi reagire nel secondo tempo, con la prima rete di Higuain con la maglia ...