Harry e Meghan Markle | una coppia normale | andranno in Australia con un volo di linea

21 stanze e Kate come vicina - è pronta la casa da sogno di Harry e Meghan : 21 stanze e Kate Middleton come vicina. La casa da sogno di Harry e Meghan Markle è finalmente pronta. I duchi di Sussex dopo le nozze si erano trasferiti nel Nottingham Cottage, dove il secondogenito di Diana ha vissuto dal 2013, ora però sono pronti ad iniziare una nuova vita insieme in una residenza da sogno. L’appartamento si trova a Kensington Palace, in una delle zone più ricche ed esclusive di Londra. La ristrutturazione ...

Torta - musica e colori : quanto sarà diverso il matrimonio della principessa Eugenie da quello di Harry e Meghan?

“Non l’ha visto ancora nessuno”. Harry e Meghan Markle - c’è una novità. Ma è subito giallo : Per la prima volta insieme Meghan Markle e Harry visitano il Sussex, la contea di cui sono duchi, spostandosi in elicottero. È il primo tour della coppia del mese di ottobre e tocca le città di Chichester, Bognor Regis, Brighton e Peacehaven. E sono così numerosi i sudditi che le transenne di protezione faticano a contenerli. Una folla immensa e festante ha accolto Meg e Harry, che sono marito e moglie da meno di cinque mesi. Tripudio di ...

Meghan Markle e Harry in Sussex : un trionfo. E lei osa con la gonna in pelle : Meghan Markle e Harry per la prima volta visitano il Sussex, la contea di cui sono Duchi. Ed è un trionfo. I sudditi sono in visibilio per la coppia. A stento le transenne trattengono la folla festante che sventola migliaia di bandierine. Harry e Meghan, sorridenti e felici (altro che crisi) si soffermano a salutare le persone. Lady Markle è tenerissima coi bimbi e riceve una vera e propria ovazione. Una donna di colore tra il pubblico ...

Harry e Meghan - il principe incontra l’ex a un evento e non riesce a nascondere l’imbarazzo : “Gli ospiti hanno iniziato a mormorare” : Nella top 10 delle situazioni più imbarazzanti c’è sicuramente incontrare l’ex fidanzata/o quando meno te lo aspetti, tanto più se ci si trova con una nuova compagna. Ne sa qualcosa il principe Harry, che sabato scorso è arrossito davanti a tutti dopo essersi ritrovato faccia a faccia con la sua ex Jenna Coleman mentre era ad un evento con la moglie Meghan Markle. I duchi del Sussex erano ad Amsterdam per l’inaugurazione della nuova sede ...

La notizia choc su Meghan e Harry. Succede a pochi mesi dalle nozze : Meghan Markle e Harry d’Inghilterra si sono sposati lo scorso 19 maggio in un royal wedding che è stato chiacchieratissimo e di cui tuttora si parla. Per esempio si è parlato di chi avrebbe accompagnato la sposa all’altare visto che tra i grandi assenti figurava proprio suo padre. Ci si chiedeva, neanche a dirlo, come sarebbe stato il vestito di lei che, alla fine ha optato per un abito semplicissimo (anche troppo) realizzato su misura ...

Meghan Markle e Harry in crisi? Fuga in Australia e vendita dell’anello : Meghan Markle e Harry sono in crisi: questi i rumors che arrivano dal mondo anglosassone. Le voci secondo le quali il rapporto tra i Duchi del Sussex sarebbe incrinato nascono in realtà dalla decisione di Buckingham Palace di vendere l’anello di fidanzamento di Lady Markle. Peccato però che non si tratti dell’originale, inseparabile dal dito di Meghan, ma di copie dal valore di circa 35 euro (esistono altre copie del gioiello già ...

Meghan Markle e Harry - primo viaggio nel Sussex : Meghan Markle e Harry si preparano al loro primo viaggio nel Sussex. Questa piccola conte, che si trova a 100 km a sud di Londra, nell’ultimo periodo è diventata particolarmente famosa proprio grazie ai due innamorati. Il giorno delle nozze infatti Meghan e Harry hanno ricevuto in dono dalla Regina Elisabetta II un titolo nobiliare, diventando rispettivamente duchessa e duca di Sussex. Dopo il matrimonio però non sono mai andati a visitare ...

Harry e Meghan vanno in visita… a casa loro!

Tutti i luoghi della vacanza di Harry e Meghan ad Amsterdam : I due formano una delle coppie più seguite e paparazzate al mondo, eppure sono riusciti, ancora una volta, a concedersi una mini vacanza senza scatenare uno stuolo di fotografi al seguito. Come meta ...

Harry non c’è - Meghan Markle rompe (ancora) l’etichetta. Ma stavolta nessuna critica. Anzi : Senza Harry e pure senza la regina Elisabetta, con cui Meghan Markle aveva condiviso il suo primo impegno ufficiale ‘in solitaria’. Ricordate? Avvenne poco dopo il royal wedding dello scorso 19 maggio: Sua Maestà aveva chiesto alla neo moglie del nipote di accompagnarla a bordo del treno reale – privilegio concesso fino a quel momento ai soli membri senior della famiglia – a Chester per l’inaugurazione di un ponte e di ...

Gb : Meghan a mostra senza Harry : ANSA, - LONDRA, 26 SET - Piccola deviazione dall'etichetta reale per Meghan Markle, in visita alla Royal Academy per una mostra dedicata all'Oceania nel suo primo appuntamento pubblico da sola, senza ...

Meghan e Harry all’allenamento di netball : la duchessa in versione “sportiva” gioca con i tacchi a spillo : Meghan Markle e il principe Harry hanno partecipato a una seduta di allenamento di netball (sport simile alla pallacanestro) alla Loughborough University, nel Leicestershire. L’occasione era la premiazione, i Coach Core Awards, di atleti e allenatori delle giovani generazioni. L'articolo Meghan e Harry all’allenamento di netball: la duchessa in versione “sportiva” gioca con i tacchi a spillo proviene da Il Fatto ...