Hamilton | Uno show Verstappen contro Vettel | Il sorpasso era

Lewis Hamilton - GP Giappone 2018 : “Una gara fantastica - uno show! Manca poco per il titolo - ma non è finita” : La faccia di Lewis Hamilton appena sceso dalla sua W09 dopo aver dominato il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno è quella di un campione che sta letteralmente vivendo su una nuvola. Sei vittorie nelle ultime sette gare confermano lo strapotere di vettura e pilota che, ormai, vede a pochi centimetri il suo quinto titolo iridato. Le sue parole nelle interviste di rito, oggi condotte da David Coulthard, lo confermano. “Una gara ...

F1 - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Uno-due Mercedes ed Hamilton il più veloce. Raikkonen quarto davanti a Vettel : Stessa storia, stesso mare nelle prove libere 1 del GP del Giappone 2018, diciassettesima prova del Mondiale di Formula Uno. La Mercedes continua a dominare e lo fa fin da questo turno impressionando per velocità e compattezza. Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior crono di 1’28″691 (con gomme soft) a precedere il compagno di squadra Valtteri Bottas (1’29″137), sempre con le mescole a banda gialla, e la Red Bull di Daniel ...

Formula Uno - Sochi : Hamilton vince con polemica davanti a Bottas e Vettel : Lewis Hamilton si avvicina sempre di più alla conquista del mondiale piloti ma il gran premio di Sochi si porterà dietro, sicuramente, diversi strascichi polemici per via della scelta della Mercedes di far rallentare Valterri Bottas, al giro 24 su 53, per far passare il fuoriclasse inglese. Questo ordine di scuderia non è affatto piaciuto né al pilota finlandese che al pubblico russo che ha fischiato sonoramente a fine gara. Terzo posto per ...

Formula Uno : Hamilton trionfa a Sochi : 14.53 Lewis Hamilton (Mercedes) si aggiudica il Gp di Russia, davanti al compagno di squadra Bottas. Il britannico rafforza così la leadership nel Mondiale (+50) su Vettel,terzo sul traguardo di Sochi. Quarta l'altra Ferrari di Raikkonen. Al via Bottas, in pole, prende la testa Al 13° giro il finlandese rientra ai box e viene rilevato in testa da Verstappen, autore di una stupenda rimonta (era partito in fondo alla griglia). Al 44° giro ...

Formula Uno - doppietta Mercedes a Sochi. Bottas davanti a Hamilton e Vettel : Valterri Bottas fa la voce grossa nelle qualifiche del gran premio di Russia, a Sochi. Il pilota finlandese della Mercedes è stato autore di una prestazione da urlo dato che si è messo dietro anche il compagno di squadra, e leader della classifica piloti, Lewis Hamilton che nell'ultimo tentativo nel Q3 è stato autore di un piccolo errore che ne ha compromesso la possibilità di poter strappare la prima posizione al compagno di squadra. Terzo ...

Formula Uno : pole Hamilton a Singapore : 16.08 Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp di Singapore. Il britannico della Mercedes (79.ma pole in carriera,7.ma stagionale) precede la Red Bull di Verstappen. Terzo crono per la Ferrari di Vettel e quinto per il compagno di squadra Raikkonen.Tra i due Bottas.Completano la "top ten" Ricciardo, Hulkenberg, Ocon,Perez e Grosjean. Nella Q1 Bottas (12°), ma soprattutto Hamilton (14°), rischiano la clamorosa ...

F1 Monza - Hamilton fischiato : "Il tifo contro è uno stimolo" : Hamilton è raggiante dopo la vittoria di Monza. Un successo costruito con una gara molto decisa, iniziata con la collisione con Seb alla Roggia dopo una manovra molto bella e chiusa con un ...

Formula Uno : Hamilton trionfa a Monza : 16.37 Lewis Hamilton (Mercedes) trionfa al Gp d'Italia dopo uno spettacolare duello con Raikkonen. Verstappen chiude terzo,ma poi è retrocesso al 5° posto per la penalizzazione di 5". Terzo quindi Bottas e quarto Vettel. Subito brividi al via:Raikkonen, in pole,prende la testa.Hamilton supera Vettel che si gira e va in testacoda. Vettura danneggiata per il tedesco che riparte così ultimo. Si ritirano Alonso, (nel 2010 centrò l'ultima vittoria ...

F1 – Hamilton “sbircia” la Ferrari - Arrivabene lo lascia fare : “che la guardi - non siamo inferiori a nessuno” : Maurizio Arrivabene, team principal della Ferrari, parla del Gp del Belgio disputato sul circuito di Spa-Francorchamps e dominato da Vettel Sebastian Vettel mette a segno una gara perfetta a Spa. Sul circuito del Gp del Belgio il tedesco della Ferrari non teme rivali e si piazza davanti a tutti sul traguardo. Dietro di lui Lewis Hamilton, partito dalla prima casella in griglia, ma beffato alle prime curve della gara da un sorpasso ...

Formula Uno - Vettel trionfa a Spa. Secondo Hamilton - terzo Verstappen : Sebastian Vettel rialza la testa e ottiene una vittoria fantastica a Spa, nel gran premio del Belgio. Il fuoriclasse della Ferrari, giunto Secondo nelle qualifiche di ieri, ha bruciato alla partenza Lewis Hamilton che non è mai riuscito ad impensierire il 31enne della Rossa che ha condotto dall'inizio alla fine una gara perfetta ottenendo un successo meritato. Sfortunata l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen che dopo aver forato al giro numero due è ...

Formula Uno - Hamilton in pole a Spa. Secondo Vettel - terzo Ocon : Lewis Hamilton conquista la pole position nel gran Premio del Belgio a Spa. Il pilota inglese della Mercedes, con un ultimo giro spettacolare, ha sverniciato la Ferrari del suo grande rivale Sebastian Vettel e si è preso l'ennesima pole position della stagione. La Q3 è stata pesantemente condizionata dalla pioggia che ha reso impossibile l'asfalto con le Rosse che sono state penalizzate rispetto alle frecce d'argento da sempre più performanti ...

F1 – La pioggia beffa le Ferrari - Hamilton ‘scivola’ verso la pole position : mai nessuno come lui a Spa! : Le qualifiche del Gp del Belgio, caratterizzate dalla pioggia, premiano la velocità della Mercedes di Lewis Hamilton All’Università della Formula Uno la pioggia rende particolarmente frizzanti le qualifiche. Cominciano a scendere le prime gocce di pioggia sul circuito di Spa-Francorchamps proprio durante i primi minuti della Q3. L’acqua fa tornare ai box tutte le monoposto per il cambio pneumatici. Le difficoltà di adattamento ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 3. Uno-due Ferrari con Vettel davanti a Raikkonen - ma Hamilton è vicino : Anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno si tinge di rosso Ferrari. Sebastian Vettel, infatti, piazza il miglior tempo in 1:42.661 con gomma SuperSoft, distanziando il compagno di scuderia Kimi Raikkonen per appena 63 millesimi. Distacco minimo anche per Lewis Hamilton (Mercedes) che si ferma a 137 dal rivale tedesco. Per tutti gli altri il ritardo è decisamente più ampio. Quarta posizione ...

Formula Uno : Hamilton trionfa a Budapest : 16.52 Lewis Hamilton (Mercedes) vince il Gp di Ungheria, davanti alle Ferrari di Vettel e Raikkonen.Quarto Ricciardo che all'ultimo giro sorpassa Bottas. Hamilton allunga in classifica:+24 su Vettel Hamilton, partito in pole, mantiene la prima posizione su Bottas.Al 6° giro si ritira Verstappen. L'iridato, salvo la parentesi del pit stop, mantiene la testa e va a centrare il 67° successo in carriera (5° stagionale). Prima del via osservato un ...