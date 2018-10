Hamilton domina e vede il Mondiale | Vettel sbaglia ancora e finisce sesto

F1 - GP Giappone 2018 : Lewis Hamilton domina a Suzuka e vede il titolo! Vettel a contatto con Verstappen chiude sesto : Non si ferma più Lewis Hamilton e vince in totale scioltezza anche il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno e, a questo punto, potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato nella prossima gara di Austin. Il portacolori della Mercedes vive 53 giri di quasi totale relax. Scatta bene al via, e se ne va, approfittando dei problemi del rivale diretto Sebastian Vettel e chiudendo la gara senza avere mai la necessità di forzare. Al secondo ...

F1 - GP Giappone 2018 : Lewis Hamilton domina a Suzuka e vede il titolo! Vettel a contatto con Verstappen chiude sesto : Non si ferma più Lewis Hamilton e vince in totale scioltezza anche il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno e, a questo punto, potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato nella prossima gara di Austin. Il portacolori della Mercedes vive 53 giri di quasi totale relax. Scatta bene al via, e se ne va, approfittando dei problemi del rivale diretto Sebastian Vettel e chiudendo la gara senza avere mai la necessità di forzare. Al secondo ...

Hamilton domina le libere : Quarto tempo per Max Verstappen sulla Red Bull, che perde un secondo dal campione del mondo, quinto è l'altro ferrarista Kimi Raikkonen che accusa un distacco di quasi 1,3 secondi. E poi a seguire ...

LIVE F1 - GP Giappone 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Hamilton e Mercedes dominanti - Ferrari in difficoltà : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE prove libere 1 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 08.17 Sono tutti rientrati ai box per un rapido ...

Formula 1 - Mercedes dominano le qualifiche a Sochi : Bottas in pole davanti a Hamilton : Valtteri Bottas ha centrato la pole position del Gran Premio di Russia , 16° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche ...

F1 Gp Singapore 2018 - domina Hamilton. Secondo Verstappen - terzo Vettel. La classifica : Il pilota della Mercedes si porta a +40 punti nella classifica iridata sul pilota Ferrari Qui la classifica piloti di Formula 1

Hamilton domina sotto i riflettori di Singapore - Vettel e la Ferrari restano… al buio : il britannico ‘vede’ il Mondiale : Secondo successo consecutivo per il campione del mondo in carica, che aumenta il proprio vantaggio nella classifica Mondiale su Vettel, terzo oggi al traguardo Impassibile, perfetto, imbattibile. Lewis Hamilton mette il turbo e vince anche il Gp di Singapore, aumentando considerevolmente il proprio vantaggio su Sebastian Vettel e centrando il 69° successo in carriera. Lapresse/Photo4 Una gara senza sbavature per il campione del mondo in ...

Hamilton domina a Monza e va in fuga Mondiale : Ferrari battuta: Raikkonen secondo, Vettel quarto. Decisivi anche gli ordini di casa Mercedes che dà un altro schiaffo alla Rossa con la parata finale