Gp Suzuka - domina Lewis Hamilton : è a un passo dal mondiale. Ferrari - altro disastro per Sebastian Vettel : È Lewis Hamilton a vincere il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il pilota della Mercedes, al suo nono successo stagionale, precede il compagno di squadra Valtteri Bottas . Sul podio al terzo ...

Hamilton domina e vede il Mondiale : Vettel sbaglia ancora e finisce sesto : Come dodici mesi fa, è di nuovo il Gp del Giappone ad archiviare il Mondiale della Ferrari. Allora fu un guasto tecnico, una candela difettosa, a metter fuori causa Vettel; stavolta il tedesco ci ha ...

F1 - GP Giappone 2018 : Lewis Hamilton domina a Suzuka e vede il titolo! Vettel a contatto con Verstappen chiude sesto : Non si ferma più Lewis Hamilton e vince in totale scioltezza anche il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno e, a questo punto, potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato nella prossima gara di Austin. Il portacolori della Mercedes vive 53 giri di quasi totale relax. Scatta bene al via, e se ne va, approfittando dei problemi del rivale diretto Sebastian Vettel e chiudendo la gara senza avere mai la necessità di forzare. Al secondo ...

Hamilton domina le libere : Quarto tempo per Max Verstappen sulla Red Bull, che perde un secondo dal campione del mondo, quinto è l'altro ferrarista Kimi Raikkonen che accusa un distacco di quasi 1,3 secondi. E poi a seguire ...

F1 : Giappone - Hamilton domina le libere : Quarto tempo per Max Verstappen sulla Red Bull, che perde un secondo dal campione del mondo, quinto è l'altro ferrarista Kimi Raikkonen che accusa un distacco di quasi 1,3 secondi. E poi a seguire ...

Formula 1 - Mercedes dominano le qualifiche a Sochi : Bottas in pole davanti a Hamilton : Valtteri Bottas ha centrato la pole position del Gran Premio di Russia , 16° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche ...

Gp Russia : Hamilton domina le ultime libere - Vettel si ferma al semaforo rosso : Qualifiche e gara sono ancora da scrivere, ma Sochi dopo le prove libere si conferma un fortino Mercedes. Doppietta delle Frecce d'argento anche nell'ultima sessione, con Hamilton davanti a Bottas di ...

F1 Russia - Hamilton-Bottas dominano le Libere 3 : Le Ferrari di Vettel e Raikkonen inseguono con oltre sei decimi di ritardo: qualifica in salita per le Rosse

F1 Gp Singapore 2018 - domina Hamilton. Secondo Verstappen - terzo Vettel. La classifica : Il pilota della Mercedes si porta a +40 punti nella classifica iridata sul pilota Ferrari Qui la classifica piloti di Formula 1

F1 - Singapore : Hamilton domina - vittoria e allungo. Vettel terzo - il mondiale si allontana : Nella classifica iridata Lewis allunga su Vettel, ora sono 40 i punti di vantaggio del campione del mondo in carica. Tags Argomenti: formula uno F1 Mercedes Ferrari Protagonisti: lewis Hamilton ...

F1 Singapore - assolo di Hamilton che domina e vince - Vettel 3° : Singapore - Ancora Lewis Hamilton. L'inglese vince e allunga in classifica, dominando dall'inizio alla fine. Lewis Hamilton ha vinto senza problemi dando 9 secondi alla Red Bull di Verstappen, sul ...