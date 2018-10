Grillo | con la stampa non c' è rapporto

'Grillo esiliato dalla Rai? Una balla' - Enrico Beruschi racconta la verità su quel giorno : 'Grillo non è mai stato esiliato dalla tv, è tutta una balla '. Parola di Enrico Beruschi , cabarettista, nonché amico e rivale sul palco di Rai 1 di Beppe Grillo , ex leader del Movimento 5 Stelle. ' ...

Il notaio M5s amico di Grillo diventa consulente del Mibact - che replica : "Incarico a titolo gratuito" : Sul suo curriculum spiccano due esperienze: quella da notaio all'Isola dei Famosi, e soprattutto quella di controllore delle regole del Movimento Cinque Stelle. E stando a quanto riportato dal Messaggero, quest'ultima voce sarebbe valsa a Valerio Tacchini la nomina a consulente del Mibact, anche in virtù di un'antica amicizia con il il fondatore del Movimento:"L'uomo della busta sigillata di tutte le votazioni su Rousseau e stretto amico ...

Il notaio M5s amico di Grillo diventa consulente del Mibact : Sul suo curriculum spiccano due esperienze: quella da notaio all'Isola dei Famosi, e soprattutto quella di controllore delle regole del Movimento Cinque Stelle. E stando a quanto riportato dal Messaggero, quest'ultima voce sarebbe valsa a Valerio Tacchini la nomina a consulente del Mibact, anche in virtù di un'antica amicizia con il il fondatore del Movimento:"L'uomo della busta sigillata di tutte le votazioni su Rousseau e stretto amico ...

Grillo - Brachetti e Biondi : l'Ariston di Sanremo svela il cartellone che si aprirà con il Tenco : Beppe Grillo è atteso il 3 novembre con 'Ora dormo!', mentre 'Le grandi orchestre' raddoppia: due spettacoli l'8 e il 9 novembre. Fiat Music, con Red Ronnie, è in programma il 16 novembre, lo ...

Il notaio del M5S e amico di Grillo nominato consulente al Mibact : Non si sa se la fresca nomina a 'consigliere del ministro per i beni culturali' sia un riconoscimento per la preziosa esperienza di notaio all'Isola dei Famosi o, se molto più probabile, per la sua ...

Sicilia - due morti per morbillo - ministro Grillo : 'Piano straordinario contro epidemia' : La Regione Sicilia segnala due casi di morbillo che hanno condotto a due decessi. Si tratta di un fatto che fa salire a sei il numero di morti dovuti alla malattia dall'inizio del 2018. E' l'Istituto Superiore di Sanità a tenere il conto di un bilancio che annovera adesso adesso anche i due casi Siciliani. A perdere la vita sono state due persone: una di cinquantuno anni e l'altra di ventinove. Le cause del decesso sono le medesime: ...

G. Grillo : presto ddl contro violenza e minacce a medici : Roma, 27 set., askanews, - 'Il mio pensiero va alla famiglia di Giovanni Palumbo, il medico legale che oggi pomeriggio è stato barbaramente ucciso nel suo studio di Sanremo. Non si può più tollerare ...

“Che succede con il decreto su Genova?” Grillo preoccupato telefona a Di Maio : A un mese e mezzo dal crollo del ponte Morandi il genovese più famoso, sicuramente quello politicamente più rilevante, ha alzato il telefono: «Luigi dimmi che sta succedendo?». Agli italiani che si chiedono che fine abbia fatto il decreto su Genova, si è aggiunto anche Beppe Grillo, il quale però rispetto a chiunque altro può digitare il numero di ...

VACCINI - Grillo : "OBBLIGO PER MORBILLO - NON PER ESAVALENTE"/ Ultime notizie - Burioni : "Confusione è negativa" : VACCINI, GRILLO: "Obbligo per MORBILLO, non per esavalente". Ultime notizie, il ministro della Sanità a L'aria che tira: "sufficiente la raccomandazione"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:18:00 GMT)

Vaccini - Grillo : “Obbligo per morbillo - no per esavalente. Liberalizzare cannabis? Favorevole ma non è nel contratto” : “Vaccini? Ci siamo opposti al decreto Lorenzin, perché il nostro obiettivo, sia come forza politica, sia come governo, è superarlo. Non siamo contro i Vaccini, ma siamo favorevoli”. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) dal ministro della Salute, Giulia Grillo, che smentisce anche le voci, da lei definite “fake news”, secondo cui abbandonerebbe il suo dicastero a seguito della maternità. Sui Vaccini precisa: “Lo strumento ...

Salvini concorda con Giulia Grillo : "Via il numero chiuso per gli studenti di medicina" : "Bene la proposta del ministro Grillo, via il numero chiuso per gli studenti di Medicina". Matteo Salvini accoglie con entusiasmo l'idea del ministro della Salute, Giulia Grillo, che in un'intervista al Messaggero e al Mattino aveva definito la norma sull'accesso alla facoltà "non meritocratica". Il vicepremier continua: "Più spazio (e soldi) per le specializzazioni. Non è possibile che migliaia di ragazzi italiani debbano ...

Salute - il Ministro Grillo : “Basta con il numero chiuso per Medicina” : In riferimento al numero chiuso per l’ingresso nelle Facoltà di Medicina, il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha dichiarato: “Come e’ concepita oggi la norma non e’ meritocratica. Va rivista la modalita’ di selezione“, ha spiegato in una intervista al Messaggero. “Perseguiremo un modello di meritocrazia, democratico e aperto. Ci si potrebbe ispirare a quello francese dove non c’è il numero ...

Grillo incontra l'Appendino tra gli stand del Lingotto : per te ok al terzo mandato : Torino - Ieri al Lingotto Fiere Beppe Grillo ha incontrato la sindaca di Torino Chiara Appendino. Dopo una visita tra gli stand di Terra Madre - Salone del Gusto, il fondatore del Movimento 5 Stelle e la prima cittadina di Torino si sono intrattenuti circa un'ora in un ufficio della struttura fieristica. Grillo ha postato una foto del colloquio sul suo profilo Instagram (qui a fianco), con il commento: "Brain-storming con la fantastica Chiara ...

Ponte Morandi - Antonio Ricci contro Beppe Grillo : "Suo progetto orribile"/ "Lavoro a Renzo Piano - e in fretta" : Ponte Morandi, Antonio Ricci contro Beppe Grillo: secondo il patron di Striscia la Notizia il progetto pubblicizzato dal fondatore del M5s per la ricostruzione dopo il crollo è "orribile"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:24:00 GMT)