Grande Fratello Vip 3 | caos sulla marchesa D' Aragona | in realtà non sarebbe nobile

Francesco Monte avrebbe bestemmiato al Grande Fratello Vip : potrebbe essere squalificato : Francesco Monte rischia di trovarsi nuovamente al centro di una vera e propria bufera mediatica. Il personaggio di spettacolo originario della Puglia infatti, è stato accusato da alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 3 di aver pronunciato una bestemmia. Qualora la produzione dovesse confermare quanto accaduto, il concorrente rischierebbe l'immediata squalifica dal programma. Sembra che l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez abbia detto una ...

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi : «Ho visto Zucchero zozzone e ubriaco». Poi si stoppa : Eleonora Giorgi Quando i concorrenti del Grande Fratello Vip dicono di dimenticarsi talvolta di essere ripresi 24h su 24h evidentemente non mentono. È successo ad Eleonora Giorgi, incappata in queste ore in uno scivolone. Quando la cosiddetta Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona nomina Zucchero, la Giorgi racconta un aneddoto davvero poco edificante per il cantante: “Sapessi Zucchero come l’ho visto: zozzone, tutto ...

Elia Fongaro e Silvia Provvedi si piacciono? La loro notte al Grande Fratello Vip : Attrazione fra Elia e Silvia del Grande Fratello Vip 2018: cosa è successo nella notte Tutti se lo stanno chiedendo: ma Elia Fongaro e Silvia Provvedi si piacciono davvero? Soprattutto durante le notti del Grande Fratello Vip succedono fatti interessanti, come quello dell’ulteriore avvicinamento fra i due. Non fanno mai nulla di teatrale, sono molto […] L'articolo Elia Fongaro e Silvia Provvedi si piacciono? La loro notte al Grande ...

Maurizio Battista lascia il Grande Fratello Vip 2018?/ La decisione : “Fare questa scelta mi pesa - ma…” : Maurizio Battista vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip? Domani sera, a partire dalle 21.25 circa, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset il terzo appuntamento.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:12:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Lory Del Santo in lacrime si 'confessa' con Walter Nudo : Lory Del Santo si commuove al Gf Vip . La soubrette, colta recentemente da un terribile lutto con la morte del figlio Loren , sta reagendo molto bene nella casa più spiata d'Italia dove lei stessa ha ...

Verissimo : Lisa Fusco in lacrime : “Non so se lunedì sera sarò al Grande Fratello Vip” Leggi cosa è successo : Lisa Fusco oggi è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e fra una chiacchiera e l’altra si è commossa L'articolo Verissimo: Lisa Fusco in lacrime: “Non so se lunedì sera sarò al Grande Fratello Vip” Leggi cosa è successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Che ingresso al Grande Fratello Vip : in arrivo c'è l euro ex fidanzata di Briatore Taylor Mega : Dopo Lory Del Santo, ecco anche Taylor Mega . Già, la modella, recente ex fiamma di Flavio Briatore , starebbe per fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip . Insomma, una nuova ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo lo stuzzica su Cecilia Rodriguez e Monte sbotta : «A tutto c’è un limite» : Francesco Monte e Elia Fongaro Aria di maretta nella casa di Grande Fratello Vip 2018. Dopo l’unione di tutti i concorrenti nella stessa casa, si fanno sentire i primi malumori. In particolare a sbottare è Francesco Monte. In una chiacchierata con Elia Fongaro e Silvia Provvedi, il ragazzo lascia trasparire un certo fastidio verso le continue battute di Ivan Cattaneo. Il cantante avrebbe ironizzato sul fatto di essere nato il 13 marzo ...

“Ubriaco e zozzone!”. Gaffe di Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 3 - umiliato il super-vip. Ecco di chi si tratta : Grande Fratello Vip 3, Eleonora Giorgi protagonista di una Gaffe colossale. Ma non è la prima della settimana: l’attrice italiana, infatti, spesso e volentieri si dimentica delle ‘telecamere’ accese e si lascia andare a commenti poco consoni. Per esempio, solo qualche giorno fa, si è scagliata contro i palestrati definendoli malati. Eleonora Giorgi, nel salotto del Grande Fratello Vip 3, discutendo con gli altri inquilini per ...

IVAN CATTANEO/ Jane Alexander minaccia la nomination : "Ti ho detto di smetterla!" (Grande Fratello Vip) : Si accende il dibattito tra gli inquilini della Casa: al Grande Fratello Vip, IVAN CATTANEO litiga con Jane Alexander. Ma è tutta una messa in scena. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:22:00 GMT)