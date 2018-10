Gp Giappone | Vince Hamilton | il titolo è vicino

Gp Giappone - Marquez vince : ora il titolo è a un passo : Roma, 7 ott., askanews, - Marc Marquez vicino al sogno Mondiale. Il pilota spagnolo si impone in Thailandia davanti ad Andrea Dovizioso procurandosi il primo match point per aggiudicarsi il titolo del ...

Formula 1 - GP del Giappone : vince Hamilton - Vettel 6° dopo un contatto con Verstappen. Allungo Mondiale : Lewis a +67 : Di seguito cronaca e tempi del GP LIVE 10:06 7 ott VIDEO - Suzuka, vittoria di Hamilton: gli highlights 10:06 7 ott IL MEGLIO DEL GP: - LE PAGELLE DI VANZINI - Hamilton CAMPIONE SE... - Vettel: "...

F1 : Hamilton vince Gp Giappone - per Vettel solo il sesto posto : Il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), partito in pole position, ha vinto il Gp di Formula 1 del Giappone sul circuito di Suzuka. Male Sebastian Vettel con la Ferrari al sesto posto dopo una collisione con la Red Bull di Max Verstappen. E adesso il britannico si avvicina ancora di piu' al suo quinto titolo mondiale. Il leader della classifica si e' piazzato davanti al compagno, il finlandese Valtteri Bottas, e all'olandese ...

F.1 - GP del Giappone - Doppietta Mercedes : Hamilton vince ancora : La Mercedes ha dominato il Gran Premio del Giappone, diciassettesima prova del Mondiale di Formula 1. Dopo aver conquistato l'ottantesima pole position in carriera, Lewis Hamilton ha condotto la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo in tranquillità davanti al suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Per la Mercedes questa è la quarantaquattresima Doppietta della sua storia. Alle spalle delle Frecce dArgento troviamo le due Red ...

Salto con gli sci - il Giapponese Kobayashi vince la tappa di Hinzenbach : deludono gli azzurri : Grand Prix maschile di Hinzenbach a metà, si impone Kobayashi mentre vanno fuori dai punti gli azzurri Vittoria giapponese nella tappa del Grand Prix maschile approdato sul trampolino HS90 austriaco di Hinzenbach. Sul gradino più alto del podio è salito Ryoyu Kobayashi che, con il punteggio di 124,8 scaturito nell’unica serie di Salto effettuata, ha preceduto gli austriaci Daniel Huber e il redivivo Gregor Schlierenzauer. Fuori dai ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia inizia l’avventura in Giappone - esordio da vincere contro la Bulgaria : Giornata di vigilia per l’Italia che si prepara a fare il proprio esordio ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Domani (ore 06.40) la nostra Nazionale incomincerà la propria avventura iridata affrontando la Bulgaria a Sapporo (Giappone): si tratta sulla carta di un debutto abbastanza semplice per le azzurre, presentatesi nel Sol Levane per ricoprire il ruolo di outsider, la classica mina vagante che può fare saltare il banco e mettere in ...

Volley : Mondiali 2018 - Italia esordio vincente contro il Giappone : ROMA- È iniziato con una grande festa l'atteso Campionato del Mondo di pallavolo maschile 2018. Nell'ineguagliabile scenario del Foro Italico di Roma gli 11170 spettatori presenti sugli spalti hanno trascinato gli azzurri alla vittoria contro il Giappone 3-0, 25-...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone 3-0 - debutto vincente al Foro Italico. Zaytsev e compagni in scioltezza : Esordio vincente per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile: di fronte agli oltre 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, la nostra Nazionale ha sconfitto il Giappone con un netto 3-0 (25-20; 25-21; 25-23) e ha così incominciato la rassegna iridata nel miglior modo possibile. Bisognava vincere a tutti i costi sotto le stelle della capitale, serviva un successo per alimentare i sogni di questo gruppo e di tutti gli appassionati, ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone al Foro Italico - le difficoltà di giocare all’aperto. Precedenti vincenti per gli azzurri. VIDEO degli allenamenti : Il Foro Italico di Roma sarà il teatro della partita inaugurale dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Oggi domenica 9 settembre (ore 19.30) l’Italia affronterà il Giappone davanti a 11mila spettatori calorosi che cercheranno di spingere la nostra Nazionale verso il successo (partiremo comunque da favoriti), gli azzurri vogliono incominciare la rassegna iridata con il piede giusto e non sono ammessi passi falsi sotto il cielo della ...

Diretta/ Us Open 2018 S. Williams Osaka (2-6) streaming video e tv : la Giapponese vince il primo set! (tennis) : Us Open 2018, Diretta S. Williams Osaka streaming video e tv, orario della partita di tennis che sarà la finale femminile del torneo a New York (oggi 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:49:00 GMT)

Softball - Mondiali 2018 : avvio in salita per l’Italia. Il Giappone Vince nettamente 9-0 : Iniziano in salita i Mondiali di Softball dell’Italia, sconfitta nettamente, 9-0, nel match inaugurale dal Giappone padrone di casa. Era una sfida complicata, quasi proibitiva, ma il verdetto del diamante di Narita è stato severo per le azzurre, che hanno chiuso il match senza alcuna valida. Come annunciato dal manager Enrico Obletter, è stata Greta Cecchetti la lanciatrice partente, messa subito in difficoltà dalla battuta profonda a ...