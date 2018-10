Gp Giappone | Hamilton trionfa

Gp Giappone - vittoria di Hamilton. Deludono le Ferrari : Segui su affaritaliani.it

Lewis Hamilton - GP Giappone 2018 : “Una gara fantastica - uno show! Manca poco per il titolo - ma non è finita” : La faccia di Lewis Hamilton appena sceso dalla sua W09 dopo aver dominato il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno è quella di un campione che sta letteralmente vivendo su una nuvola. Sei vittorie nelle ultime sette gare confermano lo strapotere di vettura e pilota che, ormai, vede a pochi centimetri il suo quinto titolo iridato. Le sue parole nelle interviste di rito, oggi condotte da David Coulthard, lo confermano. “Una gara ...

F1 : Hamilton vince Gp Giappone - per Vettel solo il sesto posto : Il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), partito in pole position, ha vinto il Gp di Formula 1 del Giappone sul circuito di Suzuka. Male Sebastian Vettel con la Ferrari al sesto posto dopo una collisione con la Red Bull di Max Verstappen. E adesso il britannico si avvicina ancora di piu' al suo quinto titolo mondiale. Il leader della classifica si e' piazzato davanti al compagno, il finlandese Valtteri Bottas, e all'olandese ...

F1 - GP Giappone 2018 : Lewis Hamilton domina a Suzuka e vede il titolo! Vettel a contatto con Verstappen chiude sesto : Non si ferma più Lewis Hamilton e vince in totale scioltezza anche il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno e, a questo punto, potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato nella prossima gara di Austin. Il portacolori della Mercedes vive 53 giri di quasi totale relax. Scatta bene al via, e se ne va, approfittando dei problemi del rivale diretto Sebastian Vettel e chiudendo la gara senza avere mai la necessità di forzare. Al secondo ...

F1 - GP Giappone 2018 : Lewis Hamilton domina a Suzuka e vede il titolo! Vettel a contatto con Verstappen chiude sesto : Non si ferma più Lewis Hamilton e vince in totale scioltezza anche il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno e, a questo punto, potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato nella prossima gara di Austin. Il portacolori della Mercedes vive 53 giri di quasi totale relax. Scatta bene al via, e se ne va, approfittando dei problemi del rivale diretto Sebastian Vettel e chiudendo la gara senza avere mai la necessità di forzare. Al secondo ...

Formula 1 : Hamilton trionfa in Giappone : 8.45 Lewis Hamilton (Mercedes) domina il Gp del Giappone e ipoteca così il quinto Mondiale.Alle sue spalle il compagno di squadra Bottas e le Red Bull di Verstappen e Ricciardo.Deludenti le Ferrari: quinto Raikkonen e sesto Vettel. Hamilton,partito in pole,prende il largo davanti a Bottas.Alle sue spalle rimonta Vettel, ma al 8° giro, quando va all'attacco del 3° posto di Verstappen, finisce fuori pista e rientra ai box per cambiare una pinna ...

F.1 - GP del Giappone - Doppietta Mercedes : Hamilton vince ancora : La Mercedes ha dominato il Gran Premio del Giappone, diciassettesima prova del Mondiale di Formula 1. Dopo aver conquistato l'ottantesima pole position in carriera, Lewis Hamilton ha condotto la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo in tranquillità davanti al suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Per la Mercedes questa è la quarantaquattresima Doppietta della sua storia. Alle spalle delle Frecce dArgento troviamo le due Red ...

Formula 1 - GP Giappone 2018 : Hamilton fa 80 - Vettel e la Ferrari cercano riscatto : L'aver deciso " contrariamente a quanto hanno fatto tutti gli altri " di mettere in pista all'inizio del Q3 entrambi i piloti con la gomma intermedia mentre la pista era in parte ancora asciutta, ha ...