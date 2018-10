Gp delle Nazioni 2018 Motocross | info streaming video e diretta tv | orario e risultato

Motocross delle Nazioni - l’Italia parte col botto : secondo posto per gli azzurri in qualifica : Nel pomeriggio, sul fango della pista americana, i piloti azzurri hanno messo in mostra prestazioni molto positive Sulla pista di Red Bud, in Michigan, ha preso il via la 72° edizione del Motocross delle Nazioni. Che nella giornata riservata alle qualifiche ha visto l’Italia tra le protagoniste. La Maglia Azzurra ha infatti ottenuto un ottimo secondo posto alle spalle dell’Olanda e davanti alla Francia. Nel ballot mattutino alla nazionale ...

Motocross delle Nazioni 2018 : Antonio Cairoli il migliore nelle qualifiche della MXGP - bene gli italiani nelle altre categorie : Ha preso il via quest’oggi il weekend del Motocross delle Nazioni 2018, la grande kermesse mondiale che coinvolge tre piloti di ogni Paese, divisi in MXGP, MX2 e OPEN, che darà spettacolo sulla splendida pista Red Bud Air di Buchanan nel Michigan con i suoi salti spettacolari e che non ammettono il minimo errore. L’Italia si è presentata all’appuntamento con Antonio Cairoli (KTM) per la MXGP, Michele Cervellin (Yamaha) per la ...

Motocross delle Nazioni 2018 : l’Italia punta a brillare negli States - ma occhio a Francia e Olanda! : Il circus del Motocross dà l’arrivederci alla stagione 2019 ma, come sempre, chiude in bellezza con il Motocross delle Nazioni 2018. Quest’anno questa avvincente competizione per Nazioni prende il nome di Monster Energy FIM MXoN e si disputerà sulla splendida pista Red Bud Air di Buchanan nel Michigan con i suoi salti spettacolari e che non ammettono il minimo errore. All’evento, come consuetudine, parteciperanno tre piloti per ...

Motocross delle Nazioni 2018 : i piloti dell’Italia ai raggi X. Le ambizioni di una squadra competitiva con Tony Cairoli : Il Mondiale di Motocross 2018 è ormai andato in archivio in quel di Imola ed ora i centauri dello sterrato si preparano per affrontare la sfida americana del Trofeo delle Nazioni. Il 7 ottobre a Red Bud, negli Stati Uniti, si svolgerà infatti la competizione più attesa del panorama del Motocross mondiale iridato. L’Italia scenderà in pista con gli azzurri convocati dal Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini: Antonio Cairoli, classe 1985, ...

Motocross delle Nazioni - tutto pronto per l’atteso evento : Cairoli guida il gruppo azzurro : Dopo le edizioni del 1987, del 2007 e del 2010, per la quarta volta il Trofeo si svolgerà negli Stati Uniti Sabato e domenica la pista di RedBud, nel Michigan, ospiterà l’appuntamento più atteso della stagione crossistica: il Motocross delle Nazioni. Dopo le edizioni del 1987, del 2007 e del 2010, per la quarta volta il Trofeo si svolgerà negli Stati Uniti, dove il Presidente FMI Giovanni Copioli sarà a capo della delegazione azzurra di ...

Motocross delle Nazioni 2018 : programma - orari e tv : Si chiude ufficialmente la stagione del Motocross, che a livello di campionati mondiali ha visto il sipario lo scorso weekend a Imola, con il consueto Motocross delle Nazioni, che quest’anno prende il nome di Monster Energy FIM MXoN. Come consuetudine all’evento (che si terrà al Red Bull Air di Buchanan, Michigan, Stati Uniti) parteciperanno tre piloti per ogni nazione (divisi in MXGP, MX2 e Open), con il sabato dedicato alle ...

Supermoto delle Nazioni : l’Italia al secondo posto - la Maglia Azzurra ha sfiorato la vittoria : Supermoto delle Nazioni: ottimo 2° posto per l’Italia La Maglia Azzurra ha sfiorato la vittoria al Supermoto delle Nazioni, andato in scena oggi in Spagna al Circuit de la Ribera. L’Italia ha conteso il successo alla Francia, che ha vinto con un solo punto di vantaggio sugli azzurri. In gara 1 Diego Monticelli è passato al comando al sesto giro, prendendo la posizione del transalpino Laurent Fath, poi però non ha potuto nulla ...

Supermoto delle Nazioni - Italia seconda in qualifica : Supermoto delle Nazioni, Italia seconda in qualifica, domani le gare 1, 2 e 3 della corsa: tutti i dettagli La Maglia Azzurra è stata protagonista oggi al Circuit de la Ribera, in Spagna, nelle qualifiche del Supermoto delle Nazioni. I piloti Italiani, guidati dal Commissario Tecnico FMI Massimo Beltrami, hanno messo in mostra la loro velocità ottenendo la seconda piazza di giornata, ad un solo punto dalla Francia, che ha conquistato la ...

Supermoto delle Nazioni - a Valencia si sfidano le Nazionali più forti del pianeta : presente anche l’Italia : A vestire la pettorina della Maglia Azzurra saranno Edgardo Borella su Swm (tabella n. 7), Diego Monticelli su TM (n. 8) ed Elia Sammartin su Honda (n. 9) Il Supermoto delle Nazioni è alle porte. Oggi e domenica il Circuit de la Ribera, situato a pochi chilometri da Valencia (Spagna), vedrà confrontarsi le Nazionali più forti del panorama internazionale. I piloti, grazie a delle sessioni di prove libere, questo pomeriggio hanno potuto ...

Trial delle Nazioni - doppio quinto posto per l’Italia a Sokolov : identico risultato per uomini e donne : Buone sensazioni per l’Italia nel Trial delle Nazioni, concluso dagli azzurri in quinta posizione sia con la squadra femminile che con quella maschile La stagione del Trial internazionale è terminata oggi a Sokolov, in Repubblica Ceca, con la disputa del Trial delle Nazioni. Concluso dall’Italia in quinta posizione sia con la squadra femminile che con quella maschile. Questa edizione del Trofeo si è rivelata ben più complicata ...

Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni - Italia bella ma sfortunata in Danimarca : Gli atleti azzurri hanno messo in mostra buone prestazioni, chiudendo però al settimo e al dodicesimo posto le due competizioni Sul fondo sabbioso della pista di Slagelse, in Danimarca, è andato in scena ieri il Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni. L’Italia ha messo in mostra buone prestazioni condizionate però dalla sfortuna. Nella prima manche dei Quad Patrick Turrini è rimasto bloccato in un canale mentre era 9° e ha chiuso ...

Torneo delle Nazioni - ottimi risultati per l’Italia nel sabato del Quadcross e Sidecarcross : A Slagelse, in Danimarca, la Maglia Azzurra ha ottenuto il sesto posto sia nelle qualifiche della prima competizione che in quelle della seconda L’Italia ha ben figurato nel sabato del Quadcross e Sidecarcross delle Nazioni. A Slagelse, in Danimarca, la Maglia Azzurra ha ottenuto il sesto posto sia nelle qualifiche della prima competizione che in quelle della seconda. Tra i quattro ruote, Patrick Turrini (pilota classe 2001) ha ...