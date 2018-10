Governo | Di Maio | Di Battista? Nessun rimpasto né volontà di sostituire qualcuno

Di Maio : nessun rimpasto di Governo : 8.04 Non ci sarà alcun rimpasto nel governo Lega-pentastellato:parola del vice-premier, Luigi Di Maio. "nessun rimasto", assicura al Corriere della Sera che gli chiede conto delle voci che vorrebbero Di Battista in procinto di andare alla guida della Farnesina, Savona al posto di Tria al ministero di via XX Settembre e fuori dalla compagi- ne governativa Toninelli (Trasporti) e Grillo (Sanità). "Chiesi a Di Battista,di fare il ministro,ma lui ...

Di Maio : “Sulla manovra nessun piano B - il Governo non arretrerà” : Il vicepremier Luigi Di Maio commenta la “bocciatura” della Commissione europea sui conti pubblici. Per il ministro non c’è nessun piano B sulla manovra e l’esecutivo non arretrerà: “Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles, adesso inizia una fase di discussione con la Commissione ma deve essere chiaro che indietro non si torna”.Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Il piano B? Non esiste - Governo ha una parola sola : restiamo in Ue ed euro” : Intervista esclusiva al vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che spiega le scelte della prossima legge di bilancio e conferma che per il reddito di cittadinanza sono a disposizione 9 miliardi di euro più uno per i centri per l'impiego. E sull'ipotesi "dell'incidente" rassicura: "Abbiamo una parola sola, non si esce dalla UE e non si esce dall'euro".Continua a leggere

Un lapsus di Di Maio rivela il vero obiettivo del Governo gialloverde : Roma. "Vogliamo costringere l'Unione europea a dirci di no alla manovra". Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che ieri, martedì 2 ottobre, era ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, si lascia sfuggire una frase inquietante. "Dobbiamo dialogare bene con l'Europa su questa manovra

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio e Salvini : «Il Governo non torna indietro» : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in...

Manovra - Di Maio “deficit 2 - 4% nel 2018 - poi vediamo”/ Ultime notizie - Governo modifica Def ma sale lo spread : Manovra Economica, Di Maio "deficit al 2,4% nel 2018, poi si vedrà": Ultime notizie, oggi nuovo vertice Governo con Tria. modifica Def con riduzione debito dai prossimi anni?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:22:00 GMT)

Manovra - Di Maio : “Confindustria? Non si illuda - il Governo non torna indietro su deficit e misure” : Secondo il Centro studi di Confindustria la Manovra del governo M5s-Lega potrebbe portare a un aumento delle tasse per i cittadini italiani a causa dell’introduzione del reddito di cittadinanza e della riforma delle pensioni. “Non si illudano, il governo non torna indietro sulle misure che ha promesso agli elettori – ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio – questa è la Manovra del ...

Sul Def ancora tensioni tra tecnici Mef e Governo Di Maio : "Non si arretra" : Non solo il botta e risposta con l'Europa. Sulla nota di aggiornamento del Def che porterà alla manovra economica pesano ancora le tensioni interne al governo stesso. Da una parte ci sono i tecnici del Tesoro, con il ministro Giovanni Tria tornato in anticipo dal Lussemburgo che starebbe ancora cercando di far quadrare i conti in modo da inserire tutte le misure previste dal "contratto di governo" senza scontentare troppo l'Europe. Dall'altra ...

Toti - Di Maio di lotta e di Governo : ANSA, - ROMA, 2 OTT - "Di Maio è un vicepremier di lotta e di governo quindi evidentemente applica questa strategia alla sua comunicazione". Questo il commento del presidente della Liguria Giovanni ...

Pensioni - Governo lancia la sfida su Quota 100 : Elsa Fornero 'Di Maio deve studiare' : Le ultime notizie relative alle Pensioni riguardano i lavori del Governo Conte in merito alla definizione della nuova misura di Quota 100 che verra' inserita all'interno della Legge di Bilancio 2019. Una riforma Pensioni che 'preoccupa' non poco l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che, all'indomani dei proclami di vittoria dei due leader di maggioranza, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, attacca duramente l'operato dell'esecutivo. D'altro ...

Giochi invernali 2026 - è ufficiale : l'Italia candida Milano-Cortina. Di Maio : «Governo non metterà soldi» : «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina»: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta...

Il Governo difende la manovra - Di Maio : 'Terrorismo mediatico per far salire lo spread'. Salvini : 'Andremo fino in fondo' : Il leader Cinquestelle attacca le opposizioni: 'colpa loro e dei loro giornali che soffiano sullo spread e vogliono un golpe finanziario'. 'Lo spread ce lo mangiamo a colazione' rilancia l'altro ...

Manovra - il ricatto di Di Maio : Salvini ha ceduto per non far cadere il Governo : Matteo Salvini urla 'me ne frego!', tiene il punto sulla Manovra con Bruxelles, glissa sul reddito dei lazzaroni e indossa la faccia spavalda di chi sa che il prossimo ostacolo sulla sua via trionfale ...

Matteo Renzi ‘social-man’ da Piazza del Popolo contro il Governo e Luigi Di Maio : Matteo Renzi presente a Piazza del Popolo per la “riunione” del PD, contro il governo Matteo Renzi direttamente dai suoi profili social lancia messaggi al Popolo e al governo, nella giornata di oggi che ha visto un ricompattamento del partito. Una bellissima giornata a #PiazzaDelPopolo. contro il governo degli sfascisti, contro chi dice no ai vaccini, contro chi mette in ginocchio l’Italia che produce, contro il governo dei condoni e ...