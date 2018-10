Governo dell' assurdo

Veneto - Zaia cerca intesa col Governo sull’obbligo della bandiera regionale sugli edifici pubblici. Ma è incostituzionale : La Costituzione? Si può aggirare semplicemente con un accordo tra Regione e governo. Non importa se la Corte Costituzionale ha appena bocciato la legge regionale che impone l’obbligo di esporre sugli edifici pubblici la bandiera del Veneto. L’ostacolo può essere dribblato. Basta inserirlo nella partita per la concessione dell’autonomia al Veneto e quindi ottenere il risultato superando per via politica il rigoroso impedimento ...

Giuseppe Conte e il Governo delle buone intenzioni : L’Europa ci boccia la manovra e ci dà degli xenofobi. È prevedibile che il premier putativo venga attivato (è il suo unico vero ruolo) per rassicurare-il-Paese-Popolo con il suo collaudato repertorio di ovvietà sulle buone intenzioni del governo. Più si avanza – danzando sui tweet – verso il default, più Giuseppe Conte ricorda Mahmoud Al Sahaf , il ministro dell’Informazione di Saddam che in diretta sulla Cnn rassicurava ...

Crozza/Tria ostaggio della conferenza stampa del Governo del cambiamento : Debutta a Fratelli di Crozza,in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, ostaggio del governo del cambiamento durante la surreale conferenza stampa dopo ...

Italia : "Globe and Mail" - Governo populista mette a rischio tenuta dell'Ue : Ma l'uscita dell'Italia, membro fondatore sia dell'Ue che dell'euro e terza economia della regione euro, potrebbe affondare sia l'Ue che la valuta. , segue, , Res,

L'Europa boccia il Def del Governo. Arriva la lettera della Commissione europea : Non è molto ma è la prima volta che accade', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Tg1. Spiegheremo perché abbiamo ritenuto necessario discostarci dal percorso precedentemente ...

Il Governo delle ventiquattr'ore : Ha le occhiaie, i capelli scarmigliati, due telefonini in mano aperti uno su Twitter e l’altro su Facebook. E’ il portavoce di un partito di centrodestra, sta all’opposizione. Sbuffa. Non ce la fa più. “Prima noi facevamo due dichiarazioni al giorno. Adesso sai quante ne devo fare? Almeno dodici. Do

Manovra - il Governo punta su privatizzazioni e rincari delle concessioni per incassare 10 miliardi : Per abbattere il debito monstre dell'Italia il governo punta - a giudicare dal testo della Nota di Aggiornamento al Def - sulle privatizzazioni e anche sulla riforma delle concessioni. ...

MENG HONGWEI - PRESIDENTE DELL'INTERPOL - SCOMPARSO IN CINA/ Ultime notizie : regolamento di conti nel Governo? : MENG HONGWEI, PRESIDENTE Interpol SCOMPARSO in CINA: aperta inchiesta in Francia. La moglie ha denunciato la sparizione dell'ex ministro. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:21:00 GMT)

Firenze - Comune aprirà mutuo da 18 milioni. Nardella : “Governo blocca il Bando Periferie - non possiamo aspettare” : “Faremo noi per i fiorentini quello che avrebbe dovuto fare il governo”. Prima l’annuncio del ricorso alla Corte Costituzionale, adesso la variazione di bilancio con cui il Comune di Firenze decide di indebitarsi per 18 milioni di euro per bypassare la decisione del governo giallo-verde. A meno di un anno dalle elezioni amministrative, al sindaco di Firenze, Dario Nardella, non è ancora andato giù l’emendamento al decreto Milleproroghe con cui ...

I guai delle banche al tempo del Governo giallo-verde : Un taglio che ha le banche come vittime ma che potrebbe ripercuotersi, come al solito, su imprese e debitori. A copertura del costoso piano di riforme che accompagnerà il Documento di economia e finanza, il Governo gialloverde sta pensando di intervenire sulla deducibilità degli interessi passivi per le banche, riducendola dal 100% a una quota tra l'80 e l'86%. Il mondo del credito ha subito protestato: "L'aumento delle tasse per ...

Il Governo : “Avanti anche con il no dell’Ue”. Marcia indietro solo con lo spread a 400 : Il sacrificio è fatto, dicono. Oltre non andiamo, ripetono. In meno di 24 ore il deficit fissato dentro il Def cala ancora: non più 2,4 per cento per il prossimo triennio, come era fino a lunedì, ma neppure 2,2 nel 2020 e 2 per cento nel 2021, come era stato deciso durante il vertice dell’altro ieri. La forbice di Giovanni Tria e dei funzionari ...

Una giornata di lavoro febbrile per limare i numeri della manovra. Poi il Governo va in scena - in fuga dalla stampa : Sono le ore 19 di mercoledì 3 ottobre quando va in scena la balconizzazione della sala stampa di Palazzo Chigi. Alle 18.58 sugli smartphone dei cronisti si materializza il primo messaggio: "Alle 19 conferenza stampa a Palazzo Chigi". Il tempo di correre, ed ecco materializzarsi il gotha del Governo. C'è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ci sono i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, c'è il ministro ...

Lampedusa - Governo e istituzioni assenti alla Giornata della memoria. “Si vogliono cancellare i morti del 3 ottobre 2013” : Perpetuare la memoria della tragedia perché l’orrore non si ripeta. Portare i ragazzi delle scuole superiori a Lampedusa nonostante la resistenza del ministero dell’Istruzione. Ricordare le 368 vittime del naufragio avvenuto il 3 ottobre 2013 nelle acque dell’isola, a dispetto dell’assenza degli esponenti del governo M5s-Lega. La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione si è tenuta come ogni anno ...

AC/DC : il Governo australiano li celebra coniando due monete per i 45 anni della band - GUARDA : La zecca australiana con l'ausilio del Centro di scienza e tecnologia Questacon di Canberra ha prodotto dieci monete - che saranno estratte a sorte fra i fan che si sono prenotati - con colpi di ...